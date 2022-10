Paola Egonu piange “Lascio la Nazionale”/ Video “Mi han chiesto perché sono italiana”

Paola Egonu, uno degli emblemi della Nazionale italiana di pallavolo femminile, ha comunicato a un tifoso il suo addio alla rappresentativa del Belpaese. Un annuncio non ufficiale e forse dettato da un particolare stato d’animo momentaneo, ma che indubbiamente ha fatto molto rumore, complice un video caricato in rete e nel quale si ode chiaramente e senza dubbio alcuno (nonostante la musica a tutto volume all’interno del palazzetto) la forte giocatrice esternare la propria volontà di dire basta alla sua esperienza tra le fila dell’Italia del volley.

Quest’ultima, peraltro, oggi ha vinto la finale per il bronzo mondiale contro gli Stati Uniti d’America (3-0 lo score finale), ma è ancora cocente all’interno del gruppo azzurro la delusione per l’eliminazione rimediata in semifinale per mano del Brasile (3-1), tanto che, in un primo momento, si pensava che il malumore di Paola Egonu fosse legato proprio al mancato approdo alla finalissima del torneo iridato. Tuttavia, il filmato che ha iniziato a girare sul web dopo la fine del match contro le statunitensi ha suggerito un’altra ricostruzione dei fatti, complice lo sfogo senza filtri dell’atleta.

PAOLA EGONU CHOC: “È STANCANTE, MI HANNO CHIESTO PERCHÉ SONO ITALIANA”

In particolare, Paola Egonu si è rivolta a una persona presente tra il pubblico, mentre le lacrime rigavano il suo volto e la sua voce veniva rotta da un inconfondibile pianto. Un pianto dovuto ad alcune frasi che le sarebbero state rivolte e che lei stessa ha reso note: “È stancante…. Mi hanno chiesto perché sono italiana. Questa è l’ultima partita che faccio con la Nazionale”.

Un’affermazione importante, fors’anche connessa all’emotività del momento, sulla quale gli appassionati di pallavolo e della Nazionale italiana si augurano che Paola Egonu possa fare marcia indietro e, magari, chiarire ulteriormente ciò che l’ha spinta a reagire così.

