Diretta Italia Usa/ Streaming video Rai, finale 3° posto Mondiali volley

Italia Usa, in diretta dalla Omnisport Arena della città olandese di Apeldoorn, si giocherà alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, sabato 15 ottobre 2022, come finale terzo posto dei Mondiali di volley femminile che vedono le Azzurre a caccia della medaglia di bronzo, che resta l’obiettivo massimo dopo la sconfitta in semifinale contro il Brasile. La diretta di Italia Usa ci metterà di fronte la Nazionale a stelle e strisce, che a sua volta ha perso contro la Serbia la propria semifinale. Come ogni finale terzo posto, ci sarà la delusione di avere fallito l’obiettivo massimo, ma il podio iridato è comunque un traguardo da raggiungere.

DIRETTA/ Italia Brasile (risultato finale 1-3): brasiliane in finale!

Abbiamo già evidenziato il fatto che le due metà del tabellone dei Mondiali sono rimaste rigidamente separate fino alle semifinali, solo adesso finalmente si incrociano naturalmente la metà olandese e quella polacca e così l’Italia affronta gli Stati Uniti, che non avevamo ancora incrociato nelle undici precedenti partite di questa “maratona” di pallavolo che ha caratterizzato le ultime tre settimane. Dopo i trionfi agli Europei e alla VNL, un podio ai Mondiali sarebbe comunque prezioso: che cosa succederà nella diretta di Italia Usa?

Diretta/ Usa Serbia (risultato finale 1-3): serbe all'atto conclusivo!

DIRETTA ITALIA USA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Usa sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, mentre gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire la finale terzo posto anche su Sky Sport Arena (canale numero 204 del decoder). Di conseguenza sarà doppia anche la diretta streaming video per Italia Usa, garantita per tutti tramite Rai Play e per gli abbonati con Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI ITALIA USA

DIRETTA ITALIA USA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Usa ci offrirà dunque una finale terzo posto di altissimo livello per i Mondiali di volley femminile 2022, come è giusto che sia tra le prime quattro Nazionali del mondo. L’Italia ha incassato due sconfitte contro il Brasile, quindi dobbiamo ammettere che le verdeoro hanno avuto qualcosa in più, fosse anche solo nella capacità di indirizzare dalla loro parte i set più combattuti, dove anche un solo punto fa la differenza. Il cammino resta eccellente, con nove vittorie in undici partite, dunque la conquista della medaglia di bronzo è un obiettivo che la ragazze del c.t. Davide Mazzanti meriterebbero.

DIRETTA/ Italia Cina (risultato finale 3-1): azzurre in semifinale ai Mondiali!

Il discorso potrebbe essere simile per gli Usa, che hanno perso due volte contro la Serbia, anche se in modo francamente ben più netto rispetto ai due confronti fra Italia e Brasile. Per le americane quindi c’è forse qualche rimpianto in meno, perché hanno la consapevolezza che la Serbia era superiore, inoltre anche altre prestazioni non sempre hanno convinto – vedi la netta sconfitta anche contro la Polonia nella seconda fase. Le Azzurre quindi sulla carta potrebbero avere qualcosa in più, ma ciò andrà dimostrato sul campo nella diretta di Italia Usa…











© RIPRODUZIONE RISERVATA