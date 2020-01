Paola Ferrari appoggia Trump/ “Finalmente qualcuno con le palle”. Il web: “la vedo..”

Paola Ferrari si schiera dalla parte di Donald Trump. Con un tweet, la giornalista sportiva ha appoaggiato l’azione degli Stati Uniti in Iran che ha portato alla morte del generale Soleimani. La Ferrari, per esprimere la propria opinione, ha commentato il tweet di Mario Calabresi, giornalista e scrittore. “Grande azione dell’intelligence americana contro un loro nemico giurato. Finalmente qualcuno con le palle. Ne avessimo anche noi invece politicamente corretti capaci solo di subire e criticare”, ha scritto la giornalista in risposta a Mario Calabresi. Non è la prima volta che Paola Ferrari si schiera dalla parte di Donald Trump. La giornalista che ha vissuto per qualche tempo nella Trump Tower di New York, dell’attuale presidente degli Stati Uniti, rivelò: “È sempre stato un gentleman, mai marpione. Ho incontrato molti politici italiani più arroganti di lui”.

PAOLA FERRARI APPOGGIA TRUMP, L’IRONIA DEL WEB: “LA VEDO PRONTA A PARTIRE IMBRACCIANDO UN FUCILE”

Le parole di Paola Ferrari a favore di Donald Trump non sono passate inosservate e hanno spaccato il web. Alcuni si sono detti d’accordo con lei mentre altri hanno apertamente criticato le sue parole e la sua posizione usando, tuttavia, l’ironia. “La vedo pronta a partire imbracciando il fucile!!! Freni il suo ardore, in guerra niente manicure, parrucchiere, punturine varie. Ma poi, ha pensato a quella orribile e informe tuta mimetica? Sarà meglio il tessuto ‘desertico’ o il ‘vegetato’? Quale le donerà di più?“, ha cinguettato un utente. Un altro ha aggiunto: “Moschetto in una mano, pennellino dell’eye liner nell’altro e chirurgo plastico al seguito per ritocchini da scheggia di granata… Gente con le palle marmorizzate”.

Che vecchia e terribile sensazione, un presidente che in un anno elettorale, mentre è accusato di tradimento, alza la posta, scatena l’inferno e twitta la bandiera a stelle e strisce. Qualcuno spiegherà che è così che si fa, per me è follia — mario calabresi (@mariocalabresi) January 3, 2020





