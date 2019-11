Paola Ferrari vs Diletta Leotta/ “In tv per le sue forme. Meglio Bebe Vio a Sanremo!”

Paola Ferrari torna all’attacco di Diletta Leotta. La conduttrice della Domenica Sportiva su Tv Talk è andata in “tackle”, per dirla in gergo calcistico, sulla collega. «Quando parliamo di una televisione che fa scelte per virare verso un mondo diverso e rispettoso per le donne, ti dico – e non voglio farvi arrabbiare – se in questa ottica l’idea di mandare Diletta Leotta a condurre Sanremo vi sembra una che segua questa direzione?», ha provocato Paola Ferrari su Raitre. La stessa conduttrice aveva anticipato il suo intervento annunciando che voleva lanciare una provocazione. E infatti ha proseguito: «Io vorrei Bebe Vio a Sanremo insieme ad Amadeus. Quella è una donna italiana che mi dà orgoglio e mi fa sentire voglia di essere una donna italiana. Non una donna che va in tv per le sue forme». Ma non è finita qui, perché Paola Ferrari poi ha rilanciato. «Vogliamo dare una scossa? Però attenzione, perché quando si dicono queste cose si diventa antipatiche, gelose perché si è vecchie».

PAOLA FERRARI CONTRO DILETTA LEOTTA “IN TV PER LE SUE FORME”

Il conduttore di Tv Talk Massimo Bernardini ha inizialmente commentato così: «Picchia duro la Ferrari». Poi però ha voluto prendere le distanze da quelle dichiarazioni, forse consapevole delle polemiche che avrebbe suscitato quell’attacco di Paola Ferrari a Diletta Leotta. «Naturalmente Paola fammi dire che – ci pensavo ora vedendo tutte queste donne che sanno raccontare lo sport – che il tuo giudizio su Diletta Leotta è tuo, non di Tv Talk. Tanto per chiarire». Allora la sua ospite ha reagito: «Io ho detto un’altra cosa, non do giudizi professionali». Il giornalista Riccardo Bocca ha poi scherzato. Quando Paola Ferrari ha detto «L’anno prossimo voglio andare a Sanremo con una grande canzone, non a condurlo perché tanto non mi vorranno», lui ha commentato ironicamente: «Da qui l’attacco alla Leotta». Ma la conduttrice della Domenica Sportiva ha tirato in ballo anche Paola Cortellesi, che ha definito «una grande donna», per un episodio passato. «La violenza verbale più brutta in televisione l’ho ricevuta da una donna, Paola Cortellesi, che mi ha chiesto scusa. Leggendo un testo di Serena Dandini diceva che facevo schifo, in modo molto violento. E io ci sono rimasta malissimo. La violenza verbale in tv la fanno tutti».

