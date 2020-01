Paola Ferrari attacca Taylor Mega/ “Dito medio alla Polizia? Orrendo, deve…”

Paola Ferrari attacca Taylor Mega. E lo fa senza troppi preamboli, né peli sulla lingua. La celebre conduttrice e giornalista sportiva ha approfittato degli ambienti virtuali di Instagram per scrivere un post contro l’influencer, in stretto riferimento al gesto da lei fatto davanti a un veicolo della Polizia di Stato. “Ho visto solo ora questa orrenda foto. Ho letto giustificazioni pietose. Rispetto sempre per le Forze dell’Ordine, che vigilano sulle nostre vite. Vergogna!!!”. A dirla tutta, sono in molti a non aver apprezzato il dito medio mostrato a favor di telecamera (anzi, di smartphone) da Taylor Mega. La polemica di Paola Ferrari, sostenuta a piena voce da centinaia e centinaia di follower, giunge infatti in un certo senso in maniera alquanto tardiva, poiché nei giorni scorsi a “Mattino Cinque” Augusto De Megni, ricordando il suo rapimento e il ruolo fondamentale rivestito dalla Polizia in quell’episodio, ha dichiarato: “Le persone che si permettono di fare queste cose dovrebbero aver disattivato il numero della polizia e non ricevere aiuto in caso di bisogno”. Sulla stessa linea di pensiero Lory Del Santo: “Proprio perché influencer si rovina l’esistenza, deve smetterla di fare le cose con gli altri e pensare a se stessa ma avrebbe dovuto dirlo subito spiegando la cosa”.Non solo Paola Ferrari, dunque, attacca Taylor Mega…

