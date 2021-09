Paola Ferrari/ Dall’addio alla Rai all’ultima stoccata a Diletta Leotta “Punta su…”

Paola Ferrari è l’ospite di Amadeus per la puntata de I Soliti Ignoti di oggi 30 settembre. La giornalista torna su Rai 1 a pochi giorni dall’annuncio del suo addio alla Rai: “Credo che non tornerò indietro. – ha infatti annunciato in un’intervista a Repubblica – Bisogna sapersi reinventare, nella vita, e non farlo troppo tardi, voglio fare tante altre cose, soprattutto con la Lucisano Media Group, di cui faccio parte.” Paola Ferrari ha tanti progetti in mente: nuovi format per la tv, anche documentari: “Se ne potrebbero fare anche sul calcio, che ora va raccontato così vista l’overdose di partite.” ha ancora rivelato. Paola Ferrari è pronta a lasciare la Rai dopo i prossimi mondiali e non sembra disposta a cambiare idea, almeno per ora.

Paola Ferrari e l’ultima stoccata a Diletta Leotta

Paola Ferrari è nota per non avere peli sulla lingua e per esprimere chiaramente i suoi giudizi anche sulle colleghe. Giudizi severi li ha spesso avuti per Diletta Leotta ed è proprio nel corso dell’ultima intervista rilasciata a Repubblica che sembra lanciarle un nuovo, velato attacco. Parlando infatti delle colleghe giornaliste sportive e del loro abbigliamento, ha dichiarato: “Tante giornaliste donne, evito i nomi, ci sguazzano, puntano sul vestito succinto, sull’ammiccamento, e di calcio non sanno nulla, facendo del male a tutta la categoria”.

