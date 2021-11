Paola Ferrari: “Diletta Leotta? Mai stata con Can Yaman”/ “Lo so per certo ma…”

In un’intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica di Rai Radio1 Un giorno da Pecora, Paola Ferrari si è resa protagonista di alcune dichiarazioni riguardanti non solo il mondo dello sport e del calcio in particolare, ma è anche tornata a parlare di Diletta Leotta. In primis ha parlato del caso dei device su Dazn?, dichiarando: “Trovo gravissimo, in generale, che si cambino dei contratti in corso. Non amo Dazn come tanti italiani, l’altra sera stavo vedendo il derby e sulla televisione ho avuto problemi grossi, l’ho detto anche al mio amico Pardo, a cui ho spiegato che l’ avevo dovuto vedere sull’ipad. È una scelta inopportuna in questo momento, potevano aspettare”. Proprio parlando di Dazn, l’attenzione si sposta proprio sul suo volto di punta: Diletta Leotta.

Paola Ferrari su Diletta Leotta: “Mai stata col turco. Oggi sta con…”

“L’ho vista l’altra sera con un look molto accattivante a San Siro, era molto carina”, ha esordito Paola Ferrari parlando della Leotta che, di recente, ha chiuso col suo fidanzato, Can Yaman. Proprio su questa relazione, la Ferrari ha però avanzato dei dubbi: “Ma col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice”. Lei come fa a saperlo? “E certo che lo so, ma non posso dire di più…”, ha aggiunto la giornalista. Ma non si è fermata qui: la Ferrari ha ammesso di sapere chi è il suo fidanzato oggi, negando si tratti di un modello: “Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport…”, ha concluso sul tema. Nulla in più sull’identità dell’uomo misterioso.

