Paola Ferrari “snobbata” da Amadeus/ “Diletta Leotta a Sanremo? Tutte tranne me…”

Voleva partecipare al Festival di Sanremo 2020 in veste di co-conduttrice, invece Paola Ferrari vedrà la sua “rivale” Diletta Leotta sul palco dell’Ariston. Nell’intervista a Libero preferisce non parlare della collega, ma comunque non nasconde la sua delusione per la mancata chiamata. «Questo lavoro si fa per le emozioni e quello è un palco importantissimo. La Leotta, la D’Amico: ci sono state tutte tranne me». Per la conduttrice della Domenica Sportiva sarebbe stato «il coronamento di una carriera che iniziai a Portobello con Enzo Tortora». E non nasconde il desiderio di chiudere così la sua carriera, anche se il «sogno vero è cantare al Festival». Ma non nasconde neppure la volontà di condurre di nuovo un telegiornale: «Ho condotto il Tg2 per tanti anni, quando attaccarono le Torri Gemelle ero là. Sei al centro del mondo. Io seguo tutto: la politica estera, la medicina». A proposito di giornalismo, parla dei rapporti col suocero, l’ingegnere Carlo De Benedetti, dopo le note vicende relative alla cessione del Gruppo Gedi ad Elkann. «L’ho sentito giorni fa dopo il mio tweet su Donald Trump. Mi ha scritto e ci siamo scambiati opinioni. La pensiamo diversamente. È il nonno dei miei figli, con Alessandro ha un rapporto speciale».

PAOLA FERRARI E IL RAPPORTO COL SUOCERO CARLO DE BENEDETTI

Paola Ferrari è sposata con Marco De Benedetti, uno dei figli dell’ingegnere Carlo. «Il nostro rapporto va al di là delle situazioni famigliari e del gruppo editoriale. È conflittuale ma positivo, sono una che parla e lo fa in modo sincero. Abbiamo avuto delle belle ed accese discussioni. Non riesco a stare zitta e non sono una diplomatica, penso che ormai questo si sia capito», ha detto la giornalista nell’intervista a Libero. Lo si è notato comunque in occasione del tweet su Trump dopo l’uccisione di Soleimani: «Mi sono molto innervosita. Non sopporto chi critica sempre a priori. È stata una mossa azzardata quella di Trump? Vediamo un po’ perché può averlo fatto. Io giudico sempre un politico per quello che fa e che dice, non mi interessa se viene da destra o da sinistra». Ma non nasconde di essere più d’accordo con Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: «Beh, sì. È una donna che mi piace molto e lo dico da anni. A giudicare dai sondaggi attuali, avevo ragione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA