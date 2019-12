Paola Galeone, prefetto Cosenza indagato/ Avrebbe preso una mazzetta da 700 euro

Finisce sotto indagine Paola Galeone, prefetto di Cosenza. Stando a quanto riportato in questi ultimi minuti da tutti i principali organi di informazione online, a cominciare dall’agenzia Ansa, la 58enne è sotto inchiesta con la pesante accusa di corruzione. Come specificato dai colleghi del quotidiano Gazzetta del Sud, la Galeone avrebbe intascato da una imprenditrice, che ha poi denunciato il tutto alla polizia, una mazzetta da 700 euro. In cambio, l’imprenditrice avrebbe dovuto emettere una fattura fittizia da 1.220 euro “con l’obiettivo – si legge su TgCom24.it – di intascare parte del fondo di rappresentanza prefettizio rimasto disponibile”. In base a quanto riferito ancora dal quotidiano, la consegna del denaro sarebbe avvenuta sotto gli occhi delle telecamere di videosorveglianza del personale della Squadra mobile di Cosenza, che avrebbero appunto ripreso il presunto scambio fra la Galeone e l’imprenditrice presso un bar situato in quel di Cosenza.

PREFETTO COSENZA INDAGATO, EPISODIO RISALENTE ALL’ESTATE 2018

TgCom24.it aggiunge: “la proposta all’imprenditrice sarebbe stata quella di emettere la fattura fittizia di 1.220, “svuotando” così la rimanenza del fondo: 700 euro della somma concordata sarebbero andati al prefetto Galeone e 500 all’imprenditrice”. Quest’ultima si sarebbe però tirata indietro prima di effettuare lo scambio, e dopo aver concordato con il prefetto il luogo, la data e l’ora della consegna, ha avvisato le forze dell’ordine, permettendo appunto che lo scambio venisse documentato dalle telecamere segrete. L’episodio risalirebbe al 23 luglio dell’anno 2018, e una volta che la Galeone avrebbe lasciato il bar dello scambio, sarebbe stata poi raggiunta da alcuni agenti della polizia, che avrebbero individuato i soldi nella sua borsa. Ovviamente rimaniamo in attesa della replica degli avvocati del Prefetto e della sua versione dei fatti.

