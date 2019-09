Paola Minaccioni piange a Vieni da me/ “Quando perdi i genitori, se hai la fortuna..”

Paola Minaccioni, una delle attrici più apprezzate del cinema italiano, si racconta ai microfoni di Vieni da me, è l’ospite di un nuovo spazio. Attraverso i segreti del suo cellulare, la Minaccioni racconta i segreti della sua vita. Reduce dal red carpet di Venezia dove è stata premiata per il film “Ma cosa ci dice il cervello” con Paola Cortellesi, Paola Minaccioni si racconta anche attraverso la musica. Tra e canzoni che non mancano mai nella playlist dell’attrice c’è l’inno della Roma. “Sono romana e romanista perchè il mio papà è stato un massaggiatore dell’As Roma. Dopo scuola andavo con mia sorella alle Tre Fontane dove la Roma si allenava”, racconta l’attrice che poi aggiunge – “Ho perso mio papà da giovanissima. Aveva 20 anni più di mia madre e dopo la sua morte siamo rimaste io, mia sorella e mia madre, tre pazze. Da un anno ho perso anche mia madre, una pazza a cui nessuno poteva impedire di vivere la vita come voleva lei. E’ stata un personaggio incredibile, una grande sindacalista, appassionata di diritto”, ricorda la Minaccioni.

PAOLA MINACCIONI PIANGE A VIENI DA ME: “SONO MOLTO LEGATA A MIA SORELLA”

Durante la chiacchierata con Caterina Balivo, Paola Minaccioni riceve anche una sorpresa della sorella Roberta e dei suoi nipotini che le chiedono di concedersi qualche giorno di vacanza per poter fare un viaggio con loro. Tornata in studio, l’attrice parla del rapporto speciale che ha con la sorella: “sono molto legata a mia sorella. Quando non hai più i genitori, ti rendi conto che se hai la fortuna di avere un fratello è l’unica persona che ha avuto lo stesso sguardo sul mondo e quindi ho ha lo stesso punto di vista sulle cose, sta facendo lo stesso percorso. Queste riflessioni le fai solo quando sei grande, però…”, dice l’attrice che poi non trattiene le lacrime.

