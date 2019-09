Caterina Balivo, gaffe a Vieni da me/ Conduttrice suggerisce domanda al pubblico e…

Comincia con una gaffe la nuova stagione televisiva di Caterina Balivo. La conduttrice, che è tornata in tv oggi con “Vieni da me”, stava intervistando Massimo Boldi quando è stata “pizzicata” dai telespettatori. Durante un servizio si avvicina al pubblico per suggerire ad una signora la domanda che poi avrebbe dovuto rivolgere al suo ospite, ma la regia rientra in anticipo e quindi lei resta spiazzata. Prova ad abbozzare come può, ma ormai la “frittata” è fatta. E guarda caso poco dopo la signora con cui stava parlando ha fatto la domanda concordata a Massimo Boldi. Sempre molto attenti, i telespettatori sui social hanno evidenziato un’altra vicenda che vede protagonista sempre Caterina Balivo. Durante il momento dedicato alla cassettiera, con l’intervista al vip, che nel caso di oggi era Massimo Boldi, c’è stato un piccolo spazio pubblicità, se così vogliamo chiamarlo. La conduttrice ha offerto al suo ospite il caffè. E qualcuno ci ha visto un riferimento a Barbara d’Urso.

CATERINA BALIVO, GAFFE A VIENI DA ME E UN “CAFFEUCCIO”

Caterina Balivo ha offerto il “caffeuccio” al suo ospite, ma ovviamente l’obiettivo era promuovere caffè Borbone, che è tra gli sponsor del programma di Raiuno. In realtà Pomeriggio 5 è uno dei pochi programmi in cui non c’è spazio per questo sponsor, che ad esempio spesso vediamo in Uomini e Donne, ma il riferimento è evidente. E infatti i telespettatori ora si aspettano una risposta da parte di Barbara d’Urso, che torna oggi con Pomeriggio 5 appunto. Caterina Balivo forse offrirà ogni giorno il caffè al suo ospite, ma lei intanto non lo ha preso. «Se inizio ora fino alle 16…», ha commentato offrendo la tazza al suo ospite. Non è da escludere che, trattandosi di scopi promozionali, questo riferimento indiretto potrebbe passare in secondo piano. E allora i fan di Carmelita non devono far altro che aspettare il ritorno in tv della loro beniamina per scoprire la sua reazione… Nel frattempo sui social si fa ironia…

