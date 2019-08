Paola Minaccioni, strani incontri in stazione/ “Comico famoso? Non guardo la tv…”

Strani incontri in stazione per Paola Minaccioni e no, non stiamo parlando d’amore. L’attrice e volto noto di cinema, teatro e fiction, soprattutto in casa Rai, si è ritrovata oggi in stazione pronta a salire sul suo treno ma non salvandosi dal “fastidioso” di turno che per un attimo la riconosce in quanto “vip” ma poi non sa bene né qualificarla e né riconoscerla, almeno questo è quello che si evince sui social. Dopo lo strano incontro, Paola Minaccioni ha pensato bene di condividere con i fan il surreale scambio di battute che il “fastidioso” di turno le ha riservato. In particolare, la Minaccioni spiega di essere alla stazione Termini in attesa del suo treno e che qualcuno le ha rivolto la strana richiesta: “Scusi io non guardo la televisione, ma lei è un comico famoso, vero?”. A quel punto l’attrice gli fa notare di sì ma sottolineando anche che lei è una donna.

LA GIORNATA DI PAOLA MINACCIONI INIZIA IN SALITA

La risposta del signore di turno è esilarante visto che rilancia: “Sì ma gliel’ho detto io non guardo la televisione”. Quindi non solo non ha riconosciuto la bella Paola Minaccioni per i suo ruoli e la sua bravura (magari l’avrà vista di sfuggita in qualche programma tv) ma non ha saputo nemmeno riconoscere che davanti a sé c’era una donna (quindi una comica) e non un uomo? La giornata dell’attrice è iniziata in salita e ancora una volta è chiamata ad indossare una delle sue solite “maschere” che essa sia quella di Melania Trump, Giorgia Meloni o la romena e l’inviata Ilenia Pimpini Pimpozzi. La giornata andrà meglio nelle prossime ore? Non possiamo far altro che seguirla in diretta sui social, intanto, ecco qui il post pubblicato poco fa con tanto di commenti “vip” da parte dei suoi colleghi:





