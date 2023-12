Paola Perego con il tutore a Ballando con le stelle 2023/ Nuovo infortunio: “Distorsione del ginocchio”

Ballando con le stelle 2023, nuovo infortunio per Paola Perego: distorsione del ginocchio

Nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2023, Paola Perego si è presentata con un tutore alla gamba sinistra. Interpellata da Milly Carlucci la conduttrice di Citofonare Rai1 ha rivelato di aver subìto la distorsione del ginocchio. Per Paola Perego questo non è il primo infortunio. All’inizio durante le prove prima del debutto dello show ha sbattuto violentemente la testa, poi durante una presa si è fratturata delle costole ed adesso ha una distorsione al ginocchio. Il suo ballerino Angelo Madonia, quindi, considerano la poca fortuna si è presentato nel teatro con un cornetto napoletano rosso.

Paola Perego ed Angelo Madonia sono stati eliminati nella scorsa puntata di Ballando con le stelle. Per la coppia, però, non tutto è perduto perché possono ritornare in pista con il ripescaggio, sempre che l’infortunio di Paola Perego lo permetta. La conduttrice dopo la prova del ballo polinesiano in cui si sono cimentate le sue colleghe in modo ironico ha rivelato: “In questa prova Carolyn mi avrebbe dato 10 per il mio movimento di bacino.”











