La Talpa 2024, Paola Perego non sarà la conduttrice e spunta nome inaspettato/ Ecco chi ci sarà al suo posto

Paola Perego non sarà la conduttrice de La Talpa 2024: smentiti i rumor delle scorse ore

Brutte notizie per i fan di Paola Perego: non sarà alla conduzione de La Talpa 2024. Nelle scorse ore alcuni post sui social dell’autore del reality Marco Salvati avevano acceso le speranze su un possibile ritorno della conduttrice milanese non solo a Mediaset ma anche al timone del suo storico reality, quest’ultima, infatti, lo ha condotto nel 2004 (subentrando ad Amanda Lear) su Rai2 e nel 2005 e 2008 su Italia 1. Nello specifico, Marco Salvati si era immortalato in una foto postata su Instagram con Paola Perego e l’eloquente didascalia: “Vecchi talponi alla riscossa”. Ed ad avvalorare ancora di più il riferimento ovvio l’autore ha messo dei like a post ambigui in tal senso.

E invece la verità è tutt’altra, stando infatti a quanto riporta TvBlog non sarà Paola Perego la conduttrice de La Talpa 2024 che ha anche aggiunto: “La mossa social di Salvati – con tanto di didascalia allusiva ‘Vecchi talponi alla riscossa‘ – non nascondeva una notizia, ma era evidentemente solo un modo per agitare le acque e aumentare l’hype, oggettivamente già alto per il ritorno in onda della trasmissione cult.” Del resto proprio ieri era circolata l’indiscrezione lanciata dal sito MowMag in merito all’esclusione di Ilary Blasi dalla guida del reality e l’autore, navigato di meccanismi televisivi, ha voluto cavalcare l’hype.

E TvBlog non solo ha annunciato che Paola Perego non condurrà il reality ma anche rivelato in anteprima chi ci sarà al timone: “Il nome più gettonato al momento è quello di Diletta Leotta. Sarebbero in corso trattative infatti in questo senso fra Mediaset e la bionda conduttrice. La Leotta, che non ha un contratto di esclusiva con DAZN potrebbe dunque prendersi un mese di pausa per registrare La Talpa e poi tornare sulla famosa piattaforma.” Insomma Diletta Leotta sarà la conduttrice de La Talpa 2024? Per saperlo con certezza occorre aspettare la presentazione dei palinsesti Mediaset che avverrà martedì prossimo, 16 luglio, a Cologno Monzese.

Il sito, infine, fornisce ulteriori dettagli sulla nuova edizione de La Talpa 2024 oltre alla conduzione di Diletta Leotta: “Verrà registrato il prossimo mese di settembre per una messa in onda immediata. La Talpa infatti andrà in onda già nel mese di ottobre in coda alla seconda edizione stagionale di Temptation Island. Saranno una manciata di puntate, si dice circa cinque ed il programma, come già risaputo, perderà lo studio e verrà realizzato in stile “montaggio” come accade con Temptation Island.” E nel frattempo circolano già i primi spoiler sui concorrenti.











