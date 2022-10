Paola Perego super sexy a Ballando con le Stelle/ “Che bona!”, giuria senza parole

Paola Perego hot a Ballando con le Stelle 2022, vestitino semi trasparente ed eleganza

Paola Perego super sexy a Ballando con le Stelle 2022. La conduttrice indossa la vesti di “ballerina per una notte” e incanta con il suo savoir faire ed il suo vestitino ammiccante, semitrasparente, dove si intravede una gamba scoperta. Nella clip che precede l’esibizione Paola Perego dice di non vedersi sensuale, ma quando scende in pista si ricrede e lascia tutti a bocca aperta. “Sono agitatissima e ho il battuto a 154 come in prova”, commenta lei, divertita. “Io faccio 40 anni di televisione, l’emozione c’è sempre ma non pensavo a questi livelli. Io sto tremando come il primo giorno…“, sottolinea la Perego a proposito della sua esibizione.

Paola Perego conquista tutti a Ballando con le Stelle 2022

Al di là della coreografia, i giurati sottolineano la sensualità di Paola. Selvaggia Lucarelli in primis: “Ma che bona, possiamo dirlo?”. “Aveva qualche incertezza ma era molto sensuale. Nel suo sbagliare era molto sexy”, continua Selvaggia. Alberto Matano le fa eco: “Abbiamo unna ballerina per una notte pazzesca, finalmente. Questa è una performance magnifica”. “Sono fiera di te e sei super sensuale”, il parere di Carolyn Smith. Insomma, da questo punto di vista sono tutti d’accordo. Anche sul web, Paola Perego ha fatto centro.

