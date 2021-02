Paola Quattrini/ “Non ho pianto per la morte di mio padre, avevo il sorriso”

Dalla carriera alla vita amorosa, Paola Quattrini a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno. La celebre attrice è tornata sui suoi esordi in tenerissima età: «Non mi rendevo conto di quello che stavo facendo, avevo 4 anni. Io andavo a teatro, passò un regista e mi vide molto spigliata: Il bacio di una morte fu il mio primo film».

Paola Quattrini ha poi aggiunto sulla sua fortunata carriera: «Mi sorprendo nel rivedermi, era una cosa naturale. All’inizio mi divertiva molto recitare, avevo anche dei privilegi perché riuscivo ad avere vestiti e giocattoli con i soldi che guadagnavo. Era divertente».

PAOLA QUATTRINI: “NON HO PIANTO PER LA MORTE DI MIO PADRE”

«Si aspettavano tutti un maschio, un maschio che avrebbe aiutato la famiglia. Io ero una femmina ma ho aiutato la famiglia, anche se mi snobbavano. Avendo cominciato a lavorare così presto, sono diventata subito il punto più importante della famiglia, aspettavano con ansia i miei lavori per i guadagni», ha aggiunto Paola Quattrini: «Lavorare mi è sempre piaciuto, soprattutto recitare, ma il denaro mi inquietava un po’. I miei risparmi sono andati via per curare la malattia di mio padre, in ansia c’era ansia per pagare le bollette». Poi una battuta sulla morte del padre, avvenuta quando lei aveva 10 anni, ma il loro rapporto non era dei migliori: «Non ho pianto quel giorno, avevo il sorriso quel giorno perché un ragazzino che mi piaceva mi aveva fatto una carezza. Forse questa mancanza di mio padre poteva celarsi dietro la mia ricerca di un compagno giusto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA