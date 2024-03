Selvaggia Quattrini, chi è la figlia di Paola Quattrini: la carriera tra cinema, tv e doppiaggio

Selvaggia Quattrini è la figlia di Paola Quattrini, una delle più iconiche attrici del cinema italiano. Nata il 25 giugno 1975 dal matrimonio tra la madre e il produttore cinematografico Luciano Appignani, sin da bambina si è avvicinata al mondo della recitazione, così come capitato alla mamma. Il suo debutto in teatro è avvenuto nel 1983 e, nel corso degli anni a seguire, si è ritagliata il suo spazio nel mondo del cinema e della televisione. Sul grande schermo ha recitato per Roberto Faenza in Marianna Ucrìa (1997) e per Pupi Avati in Ma quando arrivano le ragazze? (2005), mentre sul piccolo schermo ha prestato il suo volto nelle miniserie La dottoressa Giò e La dottoressa Giò 2.

Il mondo delle miniserie ha rappresentato per anni il suo habitat naturale, recitando anche sul set di Avvocati (1998), Incantesimo 5 (2002), Incantesimo 6 (2003) e Pompei (2007). Inoltre, nel 2013 si è avvicinata al mondo delle soap opera entrando come nuovo personaggio nel cast della celebre CentoVetrine. Oltre al cinema, Selvaggia Quattrini si è affermata anche come doppiatrice, prestando la sua voce in particolare alla Principessa Fiona nella saga di Shrek.

Selvaggia Quattrini e il rapporto con mamma Paola Quattrini: “Scoppiettante“

Selvaggia Quattrini, in un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno nel marzo 2023 assieme a mamma Paola Quattrini, aveva raccontato il rapporto madre-figlia, che non è sempre stato semplice. “Il nostro rapporto è scoppiettante! Ci sono alti e bassi, anche se i bassi erano più prima perché poi sono cambiata dopo essere diventata mamma“, aveva rivelato l’attrice e doppiatrice ai microfoni di Serena Bortone.

Inoltre, in riferimento proprio allo speciale rapporto con la madre, aveva raccontato un aneddoto particolare: “La cosa più folle fatta? Mi ruppi una gamba, iniziai a chiamarla in lacrime per il dolore chiedendole di venire ad aiutarmi. Lei mi disse ‘Non so come potrei aiutarti, chiamo un taxi!’. Si presentò alla mia porta con un tailleur, elegantissima, e mi disse di indossare un costume olimpionico. Andammo vestite così in ospedale…”.

