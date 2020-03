PAOLA ROMANO, MOGLIE DI MASSIMO GHINI/ Un 8 marzo pieno di discrezione

Paola Romano è entrata nella vita di Massimo Ghini in seguito alla separazione dall’attore da Federica Lorrai, la seconda moglie. Lei, una donna lontana dal mondo dello spettacolo, apparirà subito diversa agli occhi dell’artista, che in prima battuta ha sposato Nancy Brilli. Per questo non stupisce sapere poco e nulla sul conto della Romano, anche se è riuscita a tenere testa alla bufera che si è abbattuta su Ghini diversi anni fa, a causa di alcuni problemi con la legge. Lo ha reso inoltre padre di altri due figli: Leonardo è nato nel ’96, mentre Margherita tre anni più tardi. La Romano e Ghini però si sono sposati solo nel 2002, forse in attesa che l’attore ricevesse la separazione legale dalla Lorrai.

PAOLA ROMANO, DUE FIGLI CON MASSIMO GHINI

I fan lo sanno bene: Massimo è sempre molto attento a tenere lontani i riflettori dalla sua vita privata. Impossibile quindi trovare foto della coppia sui social di lui, dove condivide più che altro notizie che riguardano il suo lavoro. L’ultimo riguarda una breve partecipazione al live di Riccardo Rinaudo a Roma, dove l’artista è intervenuto per unirsi al cantante. A rivelarcelo è la figlia Camilla Ghini, che ha voluto condividere l’evento tramite le sue Stories. Oltre vent’anni insieme: Paola Romano ha regalato al marito Massimo Ghini la possibilità di credere ancora nell’amore. L’artista infatti si è sposato due volte prima di trovare in lei la sua anima gemella definitiva. In passato costumista, Paola è entrata a far parte del mondo dello spettacolo ed è sempre rimasta nel dietro le quinte, lasciando che fossero i suoi lavori a parlare per lei.

POCHE PAROLE SU DI LEI DAL MARITO

La sua carriera però è stata breve: una volta conosciuto l’attore, ha scelto di abbandonare tutto per dedicarsi interamente alla famiglia. Oggi, 8 marzo 2020, Massimo Ghini sarà ospite di Domenica In: parlerà anche della sua dolce metà? Sarebbe la prima volta, almeno per quanto riguarda la televisione. I paparazzi invece li hanno pizzicati più volte insieme negli anni Novanta, anche se spesso in occasioni diverse da quelle mondane. In alcune foto sparse sul web li troviamo infatti al ristorante a mangiare una pizza. Lei, sorriso dolce e capelli lunghi e scuri, ha sempre rivolto il suo sguardo verso il marito (allora compagno) piuttosto che in direzione dei fotografi.



