Paola Saulino/ Ironia e curve generose nei cilindroni di Ciao Darwin 8

Paola Saulino torna prepotentemente in scena nella replica di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate. Con la sua ironia ed una scollatura generosa, la modella si prende i riflettori nella mitica sfida dei clindroni. La messalina ha alzato la temperatura dei termometri di Ciao Darwin, con il suo modo di fare spregiudicato ed un fisco attraente. La partenopea non è riuscita a indovinare neanche una delle domande fatte da Paolo Bonolis ma tuttavia è riuscita a collezionare diversi apprezzamenti. D’altronde Paola Saulino è una vera e propria influencer; sui social ha accumulato migliaia di follower e con le sue rubriche ironiche ha conquistato la simpatia di tantissimi utenti. Non tutti a dire il vero la pensano allo stesso modo sul suo conto, dal momento che Paola Saulino si presenta in quasi tutti i suoi video in abiti molto provocanti. A Ciao Darwin non si è risparmiata, mettendo in evidenza i suoi punti di forza. La modella partenopea continua a far parlare di sé, anche se la puntata in onda questa sera non è altro che una replica. Sul suo profilo Insatgram, intanto, crescono a ritmi rapidi i follower e cuoricini sotto le sue foto. Gli scatti in intimo evidentemente sono molto graditi ai fan, che ricambiano con commenti di ogni genere.



