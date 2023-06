Paola Saulino nuda per la festa scudetto del Napoli?/ “Certi momenti vanno celebrati”

Paola Saulino, regalo ai tifosi del Napoli per lo scudetto?

Lo scudetto del Napoli ha regalato grandissima gioia a tutta la città che, da giorni, celebra l’importante vittoria in attesa della vera festa in programma domenica 4 giugno quando, in occasione dell’ultima giornata di campionato presso lo stadio Diego Armando Maradona, la squadra di Luciano Spalletti riceverà l’ambitissimo trofeo per poi dare il via alla vera festa che sarà trasmessa in diretta anche da Raidue e sarà condotta da Stefano De Martino. Una festa a cui parteciperanno anche tanti tifosi vip del Napoli che, prima della vittoria, si erano lasciati andare ad una serie di promesse in caso di trionfo.

Se Caterina Balivo ha mantenuto la promessa di sfornare pizze in piazza qualora il Napoli avesse vinto lo scudetto, Paola Saulino aveva promesso di fare a sua volta un regalo ai fan: quale sarà tale regalo?

Paola Saulino: ecco cosa accadrà domenica 4 giugno

Paola Saulino ha lasciato Napoli, la sua città natale, da 11 anni. Negli ultimi anni, come ha spiegato lei stessa sui social, è tornata sporadicamente a Napoli e, così, approfittando della vittoria dello scudetto, ha deciso di godersi un po’ di più la propria città promettendo anche un tour in autobus nuda nella sua città.

Domenica 4 giugno, però, non ci sarà alcun giro in tour. La Saulino, infatti, ha deciso di sfilare tra la folla girando a piedi la propria città. “Certi momenti vanno celebrati. Forza Napoli sempre!”, afferma Paola Saulino che dà così appuntamento ai fan per domenica prossima.

