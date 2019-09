Paola Torrente/ “Miss Italia? Pensavano fossi lì per un concorso a parte”

Oggi a Mattino5 si parla di curvy e di piacersi nonostante una serie di curve pericolose. Al grido di “Curvy mostratevi” di Vanessa Incontrada, oggi si parla di pregi e difetti ma anche di quello che gli haters scrivono sui social contro le vip con qualche mostra in più. La bella Paola Torrente è in studio per parlare della sua esperienza a Miss Italia, lei che alla fine è arrivata seconda, rivelando anche che i problemi non sono mancati non solo da parte degli haters ma anche delle sue colleghe Miss che l’hanno guardata in modo strano quando è arrivata dietro le quinte. Lei stessa racconta a Mattino 5: “Sono sempre pronti ad attaccarti. Non sono mai contro le critiche se sono costruttive, quando sono offese è un altro conto” e ancora: “Nel corso del tempo sono diminuiti perché forse hanno visto da parte mia una maturazione di questa cosa. Subito dopo Miss Italia ci sono state tante critiche e in molti mi hanno detto che non dovevo essere nella categoria delle Miss ma dovevo partecipare ad un concorso a parte“.

PAOLA TORRENTE A MATTINO 5 RIVELA IL “DIETRO LE QUINTE” DI MISS ITALIA

La cosa che più sconvolge gli ospiti di Mattino 5 e la stessa conduttrice è che in molti pensavano che Paola Torrente non potesse partecipare a Miss Italia a meno che non ci fosse un concorso a parte: “Le Miss stesse si sono chieste cosa facessi lì convinte che ci fosse un’altra categoria. Alla fine però ho costruito un legame con alcune di loro mentre altre mi hanno guardato in modo molto strano, diciamo così. Mi sono catapultata in un mondo che non era mio…”. Non solo la bella Paola è arrivata seconda ma è riuscita anche a cambiare la prospettiva della sua vita e sui social ha scritto: “Ultime giornate di mare… …e sapete una cosa?! Non sono mai stata così triste che sia già terminata… In genere ero felice perchè così non dovevo più inventarmi scuse per non andare al mare e mettermi in costume…La vita è bella. La vita é una soltanto Godiamocela!!!“.

