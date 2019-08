Vanessa Incontrada/ Il selfie in costume fa impazzire i fan: “Icona di bellezza!”

Vanessa Incontrada ha conquistato gli estimatori con un semplice scatto estivo. Acqua e sapone, costume intero nero, adorabili lentiggini bene in vista e sorriso amichevole. La presentatrice spagnola ha avuto modo di pubblicare una fotografia sul suo seguitissimo profilo di Instagram, ricevendo una deliziosa scorpacciata di commenti. 41 anni il prossimo 24 novembre, ha gradevolmente stupito i fan con un selfie in cui indossa un semplice costume nero mentre si trova a bordo di una barca all’isola del Giglio. I capelli bagnati dal mare, neppure un filo di trucco e lo sguardo radioso. Vanessa si è limitata a scrivere: “Io nell’isola. Besitos Amigos”. Questo è bastato per scatenare la gioia dei fan, riempendola di cuoricini e commenti positivi. “Bella, solare e vera! Ti adoro Vanessa!”. E ancora: “Da donna ti dico che sei una delle mie icone di bellezza e semplicità, finezza e eleganza. Ed oltre al fuori apprezzo molto la profondità che comunichi nei ruoli che interpreti…”, “Sei una bellissima donna bravissima attrice… ma sei anche molto simpatica e solare”.

Vanessa Incontrada fa impazzire i fan su Instagram: lo scatto estivo

“Bellissima” e “stupenda” tra gli aggettivi più gettonati per rappresentare l’immagine che Vanessa Incontrada ha voluto postare su Instagram. Reduce dalla conduzione dei Seat Music Awards, il prossimo autunno tornerà in televisione con la fiction Angela, dove interpreta una moglie e una madre. E poi dovrebbe ripartire anche con il sequel di Non dirlo al mio capo, al fianco di Lino Guanciale. Proprio lo scorso giugno però, durante la conduzione dei Seat Musi Awards, la Incontrada è stata ancora una volta vittima di body shaming sui social. Qualcuno sul web, aveva criticato ferocemente le sue forme. “Sto guardando da tutta la sera la sporgenza di Vanessa Incontrada… Qualcuno mi sa spiegare perché ha quella forma????”, è uno dei tanti messaggi apparsi su Twitter. Fortunatamente, l’attrice e conduttrice è stata immediatamente difesa da parecchi telespettatori. “Vanessa Incontrada è il più grande spot vivente sulla bellezza delle donne curvy. Frotte di modelle e modelline je spicciano casa e mute”. E ancora: “la sua solarità e la semplicità la rendono ancora più bella”.





