Paola Turci e Francesca Pascale si sposano/ Matrimonio il 2 luglio a Montalcino

Paola Turci e Francesca Pascale si sposano, lo rende noto Leggo. Il matrimonio tra la cantautrice romana e l’ex compagna di Silvio Berlusconi si celebrerà sabato 2 luglio al Comune di Montalcino, in Toscana, seguito da una cena al castello di Velona. Le nozze dovrebbero avvenire in forma ristretta, solo per pochi intimi. Al momento, sui social delle future spose non emerge nessun indizio delle nozze. Francesca Pascale è stata legata al leader di Forza Italia per dieci anni, poi a marzo 2020 il Cavaliere aveva ufficializzato la fine della loro relazione con un comunicato stampo: “Appare quindi opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il Presidente Silvio Berlusconi e la Signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia”.

Paola Turci e Francesca Pascale: le prime foto nel 2020

La storia d’amore tra Paola Turci e Francesca Pascale è diventata di dominio pubblico ad agosto del 2020 quando il settimanale Oggi pubblicò le foto di un loro bacio, mentre si trovavano in vacanza nel Cilento Quattro mesi prima, la Pascale aveva ufficializzato la rottura con Silvio Berlusconi. Paola Turci è sempre stata molto attenta alla sua privacy: “Avrei potuto mangiarci sul quel pettegolezzo, invece ho rifiutato copertine, soldi. Il mio silenzio ha comunicato che non è necessario dire quello che sei”, ha detto di recente proprio a Oggi. Lo scorso anno, intervistata dal settimanale F, a aveva ribadito la sua avversione per il gossip: “Ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento. Ma non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo”.

