Paolella, chi è?/ A La pupa e il secchione 2021 l’ingegnere in coppia con Manuel

L’arrivo di Manuel Amati, il nuovo pupo de La pupa e il secchione 2021, spiazza gli altri pupi e crea non poca agitazione. La tensione sale al pensiero che possa prendere il posto di uno dei veterani, ma la paura passa quando Pucci annuncia il nome di una nuova secchiona: Paolella. È lei a finire in coppia con Manuel, per la gioia di tutti. I due, poi, si presentano e Paolella racconta: “Sono laureata in ingegneria civile e mi sto specializzando in idraulica.” Poi dice la sua sul pupo che le è stato assegnato: “Di Manuel mi piace molto il sorriso, è un ragazzo molto solare però mi preoccupa la sua attenzione, magari stiamo parlando e dopo poche parole perde l’attenzione e non capisce più cosa stiamo dicendo. Ci dobbiamo lavorare, comunque partiamo da un buon potenziale.”

Paolella, la nuova secchiona de La pupa e il secchione 2021

Paolella viene presa subito in grande simpatia dalle pupe e da Miryea in particolare che la porta in giro per la villa e le lascia poi provare le sue vertiginose scarpe col tacco. “Mi sono calata nei panni di una pupa. – confessa poi Paolella in separata sede – Io sono rimasta folgorata dalle scarpe delle pupe, noi abbiamo soprattutto scarpe basse, loro altissime, con gli strass… troppo esuberanti secondo me.” Al via, dunque, la sua avventura nei panni di secchiona.



© RIPRODUZIONE RISERVATA