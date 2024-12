Paolo Benvegnù, chi sono la moglie e la figlia del cantante

Il mondo della musica si ritrova a piangere Paolo Benvegnù, cantante morto oggi 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno solare 2024. L’artista lascerebbe una moglie e una figlia, che si ritrovano a fare i conti con il drammatico lutto avvenuto a soli 59 anni, anche se non sono tante le informazioni riguardanti i familiari, visto che nel corso degli anni ha sempre preferito tenere lontano dai riflettori i suoi cari. A diffondere la notizia è stato l’ufficio stampa di Paolo Benvegnù, che ha così annunciato la tragica dipartita dell’artista:

Lite tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes al Grande Fratello: "Sono stufa, basta"/ C'entrano Chiara e Shaila

“È con grande dolore che la famiglia, gli amici e i collaboratori comunicano la prematura scomparsa di Paolo Benvegnù. Compagno, padre, cantautore e musicista amato da chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo sulla propria strada, Paolo Benvegnù si è spento oggi all’età di 59 anni” si legge nel messaggio ufficiale.

Oroscopo 2025, Paolo Fox: i segni più fortunati/ Il nuovo anno brilla per Leone, Gemelli, Cancro e…

Paolo Benvegnù, chi era il cantante scomparso a 59 anni

Venuto a mancare nelle scorse ore, Paolo Benvegnù lascia un profondo vuoto nel cuore non solo dei familiari ma anche dei fan che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera. Venuto al mondo in quel di Milano, ma trapiantato da anni a Perugia, Paolo Benvegnù aveva fatto il suo debutto negli anni 90 con gli Scisma, band rock alternativa che ha poi comunicato lo scioglimento nel 2003. Da lì, salvo una parentesi di ritorno con il gruppo, la carriera dell’artista era proseguita in solitaria.

Nel curriculum di Paolo Benvegnù, sempre accompagnato in carriera da moglie e figlia, figuravano nove album, sempre elogiati dalla critica e dal pubblico che lo seguiva in maniera appassionata in tutte le sue fatiche discografiche.

Uomini e Donne, quando sono le prossime registrazioni? Nuove puntate gennaio 2025/ Finita tra Claudia e Diego