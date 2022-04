Chi è Paolo Benvegnù? La carriera / La musica come terapia…

Paolo Benvegnù, scopriamo chi è e la sua carriera nel cantautorato musicale

Paolo Benvegnù, nato il 14 febbraio 1965 a Milano, è un cantautore e strumentista italiano, uno dei più raffinati esempi di musica cantautorale italiana al momento. Insieme ad altri artisti, colleghi e amici, parteciperà anche lui al concerto Tocca a noi – Musica per la pace a Bologna in Piazza Maggiore che verrà trasmesso in differita giovedì 7 aprile su Rai 3. Canterà, in questa occasione, due suoi brani della sua discografia coinvolgendo sicuramente il pubblico ed emozionando tutti con le sue parole.

Di recente il cantante, tra le tante attività a cui si dedica, ha lanciato un workshop di scrittura musicale sul Lago Trasimeno per aiutare tutti i giovani che si vogliono avvicinare alla scrittura e alla composizione musicale a imparare le basi e a concentrarsi sulla stesura dei testi, della musica e della registrazione finale del suono. Questo seminario di 12 incontri ha riscontrato un notevole successo, dal momento che imparare le basi della composizione da un cantautore capace e professionista come Paolo Benvegnù non può che attirare molte persone curiose di imparare e pronte a seguire tutti i suoi consigli.

Paolo Benvegnù, la musica come terapia

In una recente intervista dove il cantante Paolo Benvegnù parla di come la musica e l’amore siano capaci di salvarci e di indirizzarci. L’argomento, come si può notare, è molto attuale. Infatti, la musica è uno strumento per unire e non dividere e per far sentire una voce alla popolazione. Ha iniziato la sua carriera negli anni ’90 con un gruppo rock alternativo, per poi diventare solista nel 2000 dopo lo scioglimento del gruppo e iniziare a produrre brani indimenticabili.

Tra le sue canzoni più famose si ricordano: Goodbye planet heart, Moses, Il nemico, Il sentimento delle cose, Il mare verticale, Se questo sono io, Cerchi nell’acqua, Hannah, Avanzate, ascoltate, Olovisione in parte terza e molte altre. Sarà sicuramente un onore e un piacere poterlo ascoltare nuovamente sul palco di Piazza Maggiore a Bologna e riascoltare i suoi brani emozionandosi attraverso le sue parole e le sue note. Sintonizzatevi, quindi, giovedì 7 aprile 2022 su Rai 3 per seguire il concerto per la pace in Ucraina e per ascoltare e intonare le canzoni insieme a tutti gli artisti presenti sul palco e per cantare nuovamente i brani di Paolo Benvegnù.

