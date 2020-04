Paolo Bonolis / “Coronavirus? Orgoglioso di mia figlia Silvia, fasce deboli sole”

Pubblicità

Paolo Bonolis ospite in collegamento video a Stasera Italia – Speciale su Rete 4 esprime un commento sulla crisi legata all’emergenza coronavirus in Italia. Il conduttore dice la sua alla padrona di casa Barbara Palombelli, menzionando il famoso film Contagion con Jude Law: “Contagion, un film con diversi attori importanti, adesso non sembra un film di fantascienza ma un’eventualità della nostra esistenza. Le circostanze negative o positive compaiano a casaccio. Tutto questo è capitato improvvisamente, è diventato un problema sanitario, economico, sociale e politica“. Paolo Bonolis però non sembra piangersi addosso e guarda avanti con consapevolezza: “E’ anche vero che la situazione va affrontata, abbiamo sollevato il tappeto e visto quanta polvere c’era sotto”. La stoccata del conduttore arriva con puntuale disinvoltura: “Ci saranno sempre gli imbecilli nel mondo che continueranno creeranno il problema nel mondo. Bisogna pulire e ricominciare a vivere. Impossibile aspettare il pericolo zero, una situazione priva di pericoli perché comunque se ne creerebbero altri come andare in macchian e in moto, eppure nessuno smette. Così come il Governo deve fare delle scelte dobbiamo farle anche noi. Dobbiamo tornare a vivere”. Si parla anche di fasce deboli e di sostegno sociale, Paolo Bonolis chiama in causa anche la situazione delicata di sua figlia, nata con un problema al cuore: “Sono orgogliosamente padre di una medaglia d’oro nei 10 metri piani assistiti e nel lancio della palla. E’ un mondo che conosco bene, un mondo che richiede grandi contributi. Uno Stato sociale dovrebbe distribuire le risorse con cure, questa è una frangia debole, spesso dimenticata”.



