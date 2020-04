Paolo Bonolis, diretta Instagram con Fedez / “Morgan mi ha dato tanto, gli devo..”

Pubblicità

Paolo Bonolis intervista Fedez in diretta Instagram. Una bella chiacchierata tra il conduttore e il rapper, con tanti temi sul tavolo, da quelli più leggeri a quelli più impegnativi. Si è parlato di televisione, spettacolo ma anche di eutanasia. Ad un certo punto la chiacchierata si è spostata su X-Factor, un programma al quale Fedez è molto legato. In particolar modo il marito di Chiara Ferragni è riconoscente a Morgan, artista che gli ha insegnato molto ad X Factor. Lo ha confessato lo stesso Fedez nel collegamento con Paolo Bonolis: “Morgan mi ha insegnato tanto, gli devo molto. Lui mi ha insegnato a gestire il mezzo televisivo”. Proprio la televisione sembra aver stufato Fedez, che lo giudica uno strumento obsoleto: “La televisione, anche per questioni di carattere economico, non riesce a portare nulla di nuovo”. A quel punto Paolo Bonolis cerca di capirne di più ma Fedez è glaciale e stronca definitivamente la tv: “Non porta nulla di nuovo e poi io non ho molto tempo per seguirla”. Una bocciatura che comunque non toglie nulla a Fedez, visto che è seguitissimo grazie ai suoi account social e può rinunciare a cuor leggere alla visibilità che la televisione gli offrirebbe nuovamente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA