Paolo Bonolis, la malattia della figlia Silvia/ “Fa male e ho rabbia dentro…”

Paolo Bonolis e la malattia della figlia Silvia: “E’ una piccola rabbia che uno conserva”

Paolo Bonolis soffre in silenzio per la malattia della figlia Silvia. In una toccante intervista rilasciata al Corriere della Sera, il sessantunenne conduttore ha condiviso coi lettori tematiche a lui care e riservate. Ha menzionato il delicato intervento a cui si è dovuta sottoporre sua figlia Silvia e durante il quale, a causa di un’ipossia, ha visto compromesse parte delle capacità motorie e cerebrali. “Sono piccole rabbie che uno conserva. Non sono felice di questa cosa. Sono felicissimo di Silvia, felicissimo di come è sempre allegra, le voglio un bene dell’anima, mi diverte, è piena di energia”. Paolo Bonolis non ama guardarsi indietro, ma quanto accaduto inevitabilmente ha lasciato un segno nella sua vita.

Paolo Bonolis e il rapporto coi figli: “Silvia è come borotalco”

“Quello che è successo è successo, e come disse il Marchese del Grillo: potrò essere ancora un po’ incazzato per ‘sto fatto? Mi fa rabbia perché non ho armi per affrontarlo se non l’accettazione e l’amore. Però a me fa male. Tutto qua”, ha raccontato l’ex volto di Bim Bum Bam. Il conduttore, dal 1997, è legato sentimentalmente a Sonia Bruganelli, con cui si è sposato nel 2002, e con la quale ha messo al mondo tre figli. Oltre a Silvia, ci sono Davide e Adele, tre ragazzi a cui entrambi sono molto legati. “Silvia è borotalco. Davide è sudore. Adele ha l’odore della carta stampata, l’odore di un libro. Sonia è Chanel N°5″, ha dichiarato Bonolis.

