Paolo Bonolis, l’abbraccio con Davide/ La moglie su Instagram: “siete così felici?”

Periodo di vacanze per tutti: le città si svuotano, le spiagge diventano affollate, ma qualcuno preferisce comunque la montagna. Questo è il caso della famiglia Bonolis, che si trova in vacanza in Trentino Alto Adige. Paolo Bonolis si lascia andare in un tenero abbraccio con il figlio Davide e la moglie Sonia li riprende. Su Instagram, pubblica il video che mostra il tenero gesto tra padre e figlio. Paolo Bonolis e il figlio Davide sono particolarmente allegri. Così, Sonia, che gira il video chiede “perché siete così felici?”. Inizialmente, il noto presentatore tv risponde con un semplice “perché siamo padre e figlio”, una risposta ovvia che racchiude tutto l’amore di un padre per un figlio. Poi, sia Paolo che Davide Bonolis si lasciano andare a qualche frase ironica, che nel discorso non ha particolarmente senso. Quindi, anche nella vita privata, Paolo Bonolis si mostra come un uomo ironico, che spesso ricorre al sarcasmo per rispondere alle domande che gli vengono poste.

Paolo Bonolis con la famiglia in vacanza

La famiglia Bonolis ha scelto una location fresca, per trascorrere l’estate. Chissà che poi non optino per qualche giorno al mare. Nel frattempo, si godono le temperature miti delle montagne trentine. A giudicare dall’abbigliamento, non manca l’aria fresca nemmeno nelle ore tipicamente più calde. Dal video pubblicato da Sonia Bruganelli, la famiglia alloggia presso un noto hotel che si troverebbe in provincia di Bolzano. La conferma arriva dalla foto pubblicata su Instagram dal figlio di Paolo Bonolis. Davide ha condiviso uno scatto che immortala uno degli specchi d’acqua alpini più suggestivi del nord Italia. Si trovano presso il Lago di Braies, località turistica in alta montagna, ormai molto rinomata. “Padre e figlio. Due mondi diversissimi che ogni tanto si incontrano” commenta così il video Sonia Bruganelli. Non mancano gli hashtag che ricordano la passione che accomuna padre e figlio: il calcio. E, come risaputo, visto che il presentatore tv non manca di fare riferimenti durante le sue trasmissioni, entrambi tifano Inter.

