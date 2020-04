Paolo Bonolis lascia Mediaset?/ Lucio Presta usa il suo gioiello contro il Biscione..

Pubblicità

Ogni volta che si avvicina la conclusione della stagione televisiva e si avviano le contrattazioni per la prossima, si parla di un addio di Paolo Bonolis a Mediaset, che sia quest’anno quello giusto per un divorzio milionario? Noi continuiamo a credere di no ma le voci si fanno sempre più insistenti per via dei possibili attriti che ci sono tra il suo agente, Lucio Presta, e i vertici Mediaset. Non è la prima volta che si parla di questo. Lo si è fatto in virtù dei presunti scontri con Barbara d’Urso, lo si è fatto anche in occasione di alcuni programmi che Mediaset continua a chiedere (vedi Ciao Darwin) quando Paolo Bonolis vorrebbe fare altro allontanandosi un po’ da quel trash, e lo si è fatto nei giorni scorsi quando Rai1 e Canale5 hanno messo Fiorello e il conduttore uno contro l’altro a colpi di repliche al sabato sera. E adesso? Questa volta a lanciare l’ennesima indiscrezione in tale senso ci ha pensato Lettera43 che ha svelato alcuni retroscena riguardo il futuro televisivo del conduttore.

Pubblicità

PAOLO BONOLIS LASCIA MEDIASET PER LUCIO PRESTA?

In particolare, secondo quanto si legge sul sito, sembra proprio che Paolo Bonolis sia pronto a traslocare proprio per far felice Lucio Presta che, a questo punto, potrebbe avere la sua rivincita contro i vertici Mediaset: “Occorre registrare il forte deterioramento dei rapporti tra Lucio Presta e la dirigenza di Mediaset, tanto che l’agente potrebbe destinare altrove Paolo Bonolis, una delle punte di diamante sue e dell’intrattenimento del Biscione”. Come se questo non bastasse, proprio durante una delle ultime dirette social, lo stesso conduttore non ha chiuso la porta alla Rai: “Andare in Rai? Potrebbe accadere”. Ci sono nuovi progetti all’orizzonte?



© RIPRODUZIONE RISERVATA