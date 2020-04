Paolo Bonolis, Maria de Filippi, Malgioglio/ Tutti insieme alla conduzione, ecco quando!

Grandi sorprese in arrivo su RTL 102.5. L’emittente radiofonica ha deciso di allietare le giornate di Pasqua e Pasquetta 2020 ospitando tre amatissimo protagonisti del mondo dello spettacolo. Maria de Filippi, Cristiano Malgioglio e Paolo Bonolis diventeranno speaker radiofonici per un giorno! La partenza, come svela TvBlog, è prevista per domani, 12 aprile, alle 13:30, dopo la diretta da Piazza San Pietro per l’Angelus del Papa. Sarà Maria De Filippi ad iniziare all’interno di Miseria e Nobiltà: la conduttrice sarà in collegamento da casa. Alle 16 la conduttrice passa il testimone al simpaticissimo Cristiano Malgioglio che interverrà durante Mai visto alla radio. Paolo Bonolis interverrà invece lunedì dalle 12 alle 13 a Viva l’Italia.

L’iniziativa di RTL 102.5 nasce con la volontà di intrattenere in modo speciale il pubblico in due giorni così importanti che, a causa del Coronavirus, tutti trascorreranno in casa. Il presidente Lorenzo Suraci in merito ha dichiarato: “L’affetto e la circostanza con cui i radioascoltatori stanno premiando il nostro lavoro ci impongono di offrire al nostro pubblico una programmazione straordinaria per il giorno di Pasqua. Ringrazio Maria De Filippi e Cristiano Malgioglio per la generosa disponibilità.” Ricordiamo che RTL 102.5 si può seguire in radio FM e DAB oltre che in radiovisione sui canali 36 del digitale terrestre e 736 di Sky.



