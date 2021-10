Paolo Bonolis risponde a Sonia Bruganelli/ “Millantavo ricchezze? Ha abboccato”

Paolo Bonolis risponde alla moglie Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis, con la sua solita pungente ironia, ha risposto alla moglie Sonia Bruganelli che durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha svelato un curioso aneddoto sul marito. Lunedì nella casa del GF Vip è entrata Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano, che ha detto di averlo bloccato sui social perché “Prometteva viaggi e poi spariva nel nulla”. Sonia Bruganelli ha quindi preso la parola rivelando che il marito ha fatto proprio come Aldo Montano: “Bonolis ha millantato ricchezze pazzesche, che aveva ma non così tante, parlava di case ville…”. E ha aggiunto: “Ha detto che mi avrebbe portato in vacanza a Formentera su una sua barca pazzesca, e ci siamo stati, peccato che invece non era sua”. Ieri sera Paolo Bonolis, ospite di Bianca Berlinguer a “Cartabianca”, ha risposto alle “accuse” della moglie.

Paolo Bonolis: “Per ogni pesce c’è l’esca giusta…”

Bianca Berlinguer, padrona di casa di “Cartabianca” su Rai 3, ha voluto sapere di più sulle curiose dichiarazioni di Sonia Bruganelli durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Approfittando della presenza di Paolo Bonolis nel suo studio gli ha chiesto: “Tua moglie, al Grade Fratello, ha dichiarato simpaticamente che all’inizio ti sei un po’ spacciato per più benestante di quello che eri. Le hai detto che la portavi su una grande imbarcazione, su uno yatch, ma non era tuo, bensì di un tuo conoscente”. Con la sua immancabile ironia, il conduttore ha replicato: “Per ogni pesce c’è l’esca giusta. Evidentemente poi la signora ha abboccato. Ha funzionato…”. La risposta di Bonolis ha scatenato la risata sia della Berlinger sia di Walter Veltroni, anche lui ospite di Rai 3.

