Paolo Brosio come sta/ Quando entra al Grande Fratello Vip? Ora diventa un mistero…

Paolo Brosio non ha fatto il suo debutto nel reality di Canale 5, come è stato annunciato in diretta la scorsa settimana. A pochi passi dal suo ingresso al Grande Fratello Vip 2020, il giornalista è stato ricoverato in ospedale per problemi di salute. “Questa sera sarebbe dovuto entrare nella Casa Paolo Brosio”, ha detto Alfonso Signorini durante la puntata, “ma non ci sarà perchè non sta bene. Paolo ha avuto problemi di salute. Sta facendo degli accertamenti e ora è in ospedale”. Anche sul profilo ufficiale del giornalista spunta la parola “accertamenti medici” e si parla solo di uno slittamento. “Devo passare questi giorni un po’ particolari in ospedale a Roma“, ha detto a Libero, “momento non facile… ce la farò con l’aiuto di Dio e dei medici”. Le ipotesi in questo caso si sprecano. C’è chi parla di una presunta positività al tampone e al Coronavirus, ma non sono giunte conferme o smentite per il momento. L’annuncio di Signorini ha lasciato tutti a bocca aperta e i telespettatori si chiedono come stia adesso Brosio. Sul suo profilo Instagram però si parla solo di aggiornamenti nei prossimi giorni, ma per ora tutto tace. Non ci resta che aspettare.

Paolo Brosio, le parole di Flavia Vento

L’ingresso di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip 2020 era più che atteso. Non solo da parte della produzione e dei telespettatori, ma anche di qualcuno interno alla Casa. Insieme a Flavia Vento anche Adua Del Vesco sperava nel suo ingresso infatti al Fatto Quotidiano ha rivelato poco tempo fa di nutrire una forte curiosità nei confronti del giornalista. “Ci lega la religione e credo che avremo molto da dirci”, ha sottolineato. Il cammino di Brosio all’interno della Casa appare quindi già tracciato: si parlerà di fede, creerà forse dei momenti di preghiera con Adua e magari attirerà l’interesse anche di altri concorrenti.



