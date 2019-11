Paolo Brosio e Carmelo Abbate, lite e schiaffo a Pomeriggio 5/ Incidente in diretta!

È Paolo Brosio show nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso dedica oggi il suo talk a suore incinte e preti innamorati e, da cristiano osservante qual è, Brosio commenta la vicenda non senza polemizzare. Inconcepibile, secondo lui, che un uomo o una donna che decide di dedicare la sua vita a Dio non osservi i precetti di castità o povertà: “Se tu offri la castità a Dio poi non puoi fare così..” ammette “Il problema è il peccato! Dio detesta il peccato non il peccatore.” continua. Molti degli altri ospiti della D’Urso non sono però d’accordo con lui. Tra questi c’è anche Carmelo Abbate, il giornalista e scrittore che più volte si è occupato nei suoi scritti di questo delicato argomento. E a Pomeriggio 5 si scaglia contro la Chiesa che non è così santa come Brosio dichiara.

Paolo Brosio, acceso scontro con Carmelo Abbate sulla Chiesa

“Non difendete un’istituzione che è malata per omertà. – invita Carmelo Abbate – Il sesso esiste nella chiesa da sempre, per i preti, per le suore, per i vescovi… Per la chiesa il sesso è un problema. È praticato in modo sconsiderato da tanti.” Abbate continua dichiarando: “Anche grandi uomini di chiesa avevano delle relazioni segrete”. Frase che scatena la reazione di Paolo Brosio “Eh, allora anche Padre Pio e San Francesco! Ma cosa dici?” Gli animi si riscaldano, i due gesticolano animatamente e una mano di Abbate finisce in faccia a Brosio che subito lo fa notare in studio. Ovviamente si tratta di un incidente del quale il giornalista immediatamente si scusa col suo vicino di seduta.

