Paolo Brosio e mamma Anna Marcacci/ “Sono figlio unico mio papà è volato in cielo quindi lei è tutto per me”

Paolo Brosio potrebbe aver deciso di partecipare ad un altro reality e sbarcare questa volta nella casa più spiata d’Italia. Fra i rumors emersi in questi giorni, spicca infatti la possibilità che il noto giornalista finisca fra i partecipanti del GF Vip di quest’anno. Per ora mancano conferme ufficiali, ma non è escluso che Brosio voglia mettersi alla prova anche in questa nuova parentesi. Oggi, martedì 18 agosto 2020, Paolo Brosio e la mamma Anna Marcacci Brosio saranno ospiti di C’è tempo per, in onda nella mattinata di Rai 1. L’appuntamento è dedicato alla terza età, come sottolinea il giornalista sui suoi profili social, e possiamo immaginare che il suo intervento riguarderà questa fase della vita della sua amata mamma. Non si tratta della prima volta in cui Brosio partecipa al programma: la settimana scorsa ha sottolineato di dedicarsi molto alla madre, di starle vicino e in qualche modo ricambiare tutto l’affetto e le cure che non gli ha mai fatto mancare quando era piccolo. Reduce dall’aver spento 99 candeline, mamma Anna ha chiesto al figlio un regalo particolare in occasione del suo compleanno, festeggiato lo scorso aprile. A rivelarlo è stato lo stesso Brosio a Quelli che il calcio: “Che ogni sera di questa settimana santa che precede la Pasqua io reciti con lei il rosario in diretta Facebook per pregare per chi in questo momento è in difficoltà o non ha la fortuna di essere insieme ai propri figli a casa. Penso soprattutto agli anziani nelle Rsa che sono diventate in questo momento delle zone rosse”.

PAOLO BROSIO E I 100 ANNI DELLA MAMMA

Paolo Brosio pensa già ai 100 anni di mamma Anna Marcacci Brosio, fin dal suo scorso compleanno. “Faremo una grande festa“, ha dichiarato la settimana scorsa a C’è tempo per, “io sono anche figlio unico, mio papà è volato in cielo, quindi la mia mamma è tutto per me. Mi dedico molto a lei, cerco di ritagliarmi del tempo dal lavoro, dallo sport. La mamma ce l’ho nel cuore”. Per Brosio infatti non è stato semplice fare i conti con la perdita del padre, il punto di riferimento dell’intera famiglia. “È stato un colpo tosto. Quando sono arrivato a casa c’era mia mamma disperata”, ha dichiarato a Vieni da me l’anno scorso, “È stato un dolore talmente forte che mi ha cambiato la vita“. La sofferenza provata gli ha permesso poi di avvicinarsi alla fede in modo più profondo e di intuire come il dolore abbia sempre un fine. “Può essere la porta per aprire il cuore a Dio”, ha aggiunto, “le pagine brutte della mia vita sono intrecciate con quelle più belle. Le cadute fanno parte della debolezza dell’uomo e servono a capire che gli uomini sono strumenti di Dio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA