Paolo Brosio ‘cerca moglie’ a La Volta Buona/ Tra le pretendenti ‘vince’ Jessica Morlacchi!

Prosegue a La Volta Buona di Caterina Balivo il simpatico ‘format’ de “Paolo Brosio cerca moglie”: la conduttrice è determinata nel voler trovare una consorte per il giornalista e a quanto pare questo pomeriggio siamo arrivati all’ultimo atto. Le pretendenti sono Jessica Morlacchi, Alessia, Chiara e Valentina e ognuna di loro, seduta nel salotto di Rai Uno, si è detta pronta a tutto pur di conquistare il ruolo di moglie di Paolo Brosio.

Chi la spunterà come prossima moglie di Paolo Brosio? Chiaramente il fine del format è goliardico, ma il clima di ilarità ha quasi reso la gara avvincente. Le pretendenti si sono cimentate in diverse prove con la partecipazione del giornalista al fine di mettere in mostra le rispettive qualità. Dalla recitazione alla musica, passando per la danza e lo sport.

Paolo Brosio ‘cerca moglie’, il verdetto del giornalista a La Volta Buona: “Scelgo una cantante…”

La gara del ‘Paolo Brosio cerca moglie’ appare più competitiva che mai e lo stesso giornalista, ancor prima di osservare le sfide per conquistare il suo cuore, lo aveva palesato. “Se fossi così buono d’animo forse sarei già fidanzato o sposato, si vede allora che c’è qualcosa che non va. Io poi sono venuto per una puntata allegra e spensierata, qui invece la cosa sta prendendo una piega seria…”.

Prima dei saluti finali di Caterina Balivo a La Volta Buona, i fari puntano alla scelta finale di Paolo Brosio che chissà, forse per gioco, potrebbe davvero trovare la moglie perfetta. And the winner is… Jessica Morlacchi!

