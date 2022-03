Paolo Brosio: “Papà di Maria Laura De Vitis morto”/ “Lo ha trovato, è stato uno choc”

Mentre su Italia 1, a La Pupa e il Secchione show 2022, Maria Laura De Vitis racconta la morte di suo padre e il rapporto con sua mamma Rossana, tornano alla mente alcune dichiarazioni fatte tempo fa da Paolo Brosio. Ricordiamo che Maria Laura e Paolo Brosio hanno avuto una storia, anche molto discussa, tempo fa e fu proprio il giornalista a rivelare che la ragazza aveva perso il papà, motivo per cui si era allontanata dalle fede. “Ha litigato con la fede perché a 8 anni ha perso il padre… – raccontò Brosio, spiegando poi com’era accaduta la tragedia – Era andata la mattina a dargli il buongiorno e ha scoperto che non respirava più… Per lei è stato un vero e proprio shock“. Un dramma che Maria Laura rivive anche nel reality di Italia 1, spiegando le conseguenze di quel terribile momento della sua vita: “Ho iniziato a soffrire dentro, senza volerlo mostrare agli altri. Ho indossato una corazza che alla fine mi ha solo fatto stare più male. Io sono questa e mi accetto così come sono.” ha ammesso in lacrime.

