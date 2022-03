La pupa e il secchione show 2022, 3a puntata/ Diretta e eliminati: arriva Elena Morali, lite…

La pupa e il secchione show 2022: anticipazioni e diretta terza puntata 29 marzo

Martedì 29 marzo, in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento con La pupa e il secchione show 2022. Al timone del reality show ci sarà ancora Barbara D’Urso che condurrà una terza puntata ricca di sorprese e colpi di scena. Al suo fianco ci sarà la fedelissima giuria composta da Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia che, con schiettezza e totale sincerità, esprimeranno opinioni sulle coppie di pupe e secchione, pupi e secchioni. Anche questa sera, inoltre, ci sarà una pupa d’eccezione. Dopo Lulù Selassiè che ha infiammato il web con il suo twerk, questa sera, a ricoprire il ruolo di pupa ci sarà una neomamma.

Ospite speciale della terza puntata de La pupa e il secchione show 2022, infatti, sarà Clizia Incorvaia. Mamma bis da poco più di un mese, la compagna di Paolo Ciavarro con cui ha coronato il sogno di allargare la famiglia con la nascita del piccolo Gabriele, Clizia Incorvaia si metterà a disposizione del reality show e dalle sue scelte dipenderà il destino di una delle coppie in gara.

L’addio di Flavia Vento e l’arrivo di Elena Morali

L’argomento principale della terza puntata de La pupa e il secchione show 2022 sarà l’addio di Flavia Vento. La showgirl che aveva accettato di partecipare al reality indossando i panni della pupa e facendo coppia con il secchione Aristide Malnati, negli scorsi giorni, ha abbandonato la villa rinunciando così alla partecipazione al programma. A confermare l’abbandono della Vento è stata Barbara D’Urso che, nel corso delle varie puntate di Pomeriggio 5, ha svelato di aver a lungo parlato con lei per provare a convincerla a restare.

Con l’abbandono di Flavia Vento, Aristide Malnati è rimasto solo. La produzione ha così deciso di correre ai ripari affiancando ad Aristide una pupa molto popolare e già conosciuta dal pubblico. Questa sera, infatti, comincerà ufficialmente la sua avventura Elena Morali che, in passato, ha già partecipato a La pupa e il secchione.

Lo scontro tra Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini

Non mancheranno scontri e tensioni nel corso della terza puntata de La pupa e il secchione show 2022. Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini, infatti, saranno i protagonisti di uno scontro molto acceso. Barbara D’Urso proverà a capire i motivi della lite tra i due concorrenti mostrando anche cos’è accaduto nella villa.

Non mancheranno i momenti piccanti come il rapporto tra Mila Suarez e Mirko Gancitano. Tra la pupa e il secchione il feeling non solo cresce, ma è sempre più evidente. In studio, Guenda Goria sarà così la protagonista di un confronto con il fidanzato, ma avrà anche modo di confrontarsi con Vera Miales, la compagna del padre, Amedeo Goria, sempre più vicina al secchione Nicolò Scalfi.











