Paolo Calissano, come è morto/ Mix letale di psicofarmaci? L’ex attore era depresso

Lutto nel mondo del cinema italiano e dello spettacolo, è morto Paolo Calissano. Il 54enne originario di Genova è stato trovato senza vita nel suo appartamento alla Balduina (Roma), disteso sul proprio letto. A fianco, sul comodino, come scrive l’edizione online del Corriere della Sera, due scatole di psicofarmaci: alcune pillole erano a terra mentre altre erano sparse per la cucina, di conseguenza è molto probabile che Paolo Calissano, che aveva lavorato anni fa in numerose fiction televisive, possa essere deceduto a seguito di un mix letale proprio di farmaci.

L’ex attore li assumeva regolarmente per curare una forte depressione per cui era in cura da mesi, e a questa pista stanno lavorando i carabinieri. Si tratterebbe quindi di un suicidio, di un gesto volontario, con l’obiettivo di togliersi la vita, anche perchè sul corpo del povero Paolo Calissano non sono stati trovati segni di violenza, ed inoltre la casa era completamente in ordine, senza segni di effrazione o colluttazione. A dare l’allarme ai sanitari, come scrive sempre il quotidiano di via Solferino, è stata la compagna, che non ricevendo più notizie si è preoccupata ed ha appunto avvisato le forze dell’ordine. L’ex attore risultava irreperibile al cellulare, e ad un certo punto lo stesso ha smesso di suonare, forse con la batteria a terra.

PAOLO CALISSANO E’ MORTO: LE VICENDE GIUDIZIARIE DEL 2005, L’INIZIO DELLA FINE

A quel punto la compagna ha avvisato le forze dell’ordine che hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’attore, trovandolo purtroppo senza vita. La salma è stata sequestrata ed è stata disposta l’autopsia che farà chiarezza sulle cause di morte, ma la pista più battuta sembrerebbe quella del gesto estremo.

Calissano, che sembrava destinato ad una grande carriera, era caduto in rovina dopo alcune vicende giudiziarie risalenti al 2005, quando venne arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e per la morte di una ballerina brasiliana di 31 anni, deceduta a seguito di un infarto causato da una dose di cocaina presa proprio dall’ex attore. Laureato in Economia alla Boston University, era molto amato soprattutto dal pubblico femminile, e aveva preso parte a numerosi film e soprattutto serie tv/fiction, come Vivere, General Hospital e La dottoressa Giò.

