Paolo Calissano, ex fidanzato di Matilde Brandi/ Come è morto? Tra le ipotesi overdose di farmaci

La storia d’amore più nota di Matilde Brandi è quella con Paolo Calissano, l’attore di “Vivere” alla quale fu legato nel 2002. Quando si incontrarono lei era la prima ballerina nello show di Giorgio Panariello “Torno Sabato”. All’epoca la loro relazione fece molto discutere perché entrambi erano impegnati: la Brandi con Mirko Sandoni, mentre Calissano frequentava la modella Giulia Salvemini). Decisero di lasciare i rispettivi partner per vivere liberamente il loro amore, ma la loro storia durò durata poco più di un anno. Paolo Calissano è morto a fine dicembre 2021 e anche Matilde Brandi ha voluto dedicargli un ricorso sui suoi canali social: la showgirl ha condiviso un’immagine di una rosa rossa con la scritta “RIP” e in sottofondo la dolce canzone di Elton John “Candle in the Wind”.

Paolo Calissano: la morte a dicembre 2021

L’attore Paolo Calissano è stato trovato morto nella sua casa a Roma il 30 dicembre 2021. Nella casa sono state ritrovate numerose pillole di psicofarmaci: gli inquirenti hanno ipotizzato che il decesso sia dovuto a un’overdose di farmaci. Dopo la morte della compagna, Ana Lucia Bandeira Bezerra, avvenuta nel 2005 per un’overdose di cocaina l’attore era stato condannato a 4 anni, scontati nella comunità per tossicodipendenti “Fermata d’Autobus” di Trofarello. Nel 2008 era di nuovo finito sulle pagine dei giornali per un incidente stradale a seguito del quale era stato trovato positivo alla cocaina. Nel 2014 era tornato in televisione per un’intervista di Barbara D’Urso: “La mia vita è stata bella, divertente e a tratti entusiasmante. Ma sempre contraddistinta da una grande solitudine che mi ha portato a fare degli errori anche gravi. Parlo di solitudine perché avere intorno molte donne non significa essere amato”.

