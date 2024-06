Paolo Calissano, chiuse indagini sul tutore Matteo Minna/ “Sottrasse 500mila euro, ci sono altre 3 vittime”

Tre anni dopo la morte di Paolo Calissano, la procura di Genova ha concluso l’inchiesta sull’avvocato Matteo Minna, lo storico tutore dell’attore genovese. L’amministratore, secondo la ricostruzione dei pm liguri, avrebbe raggirato l’attore e altre tre persone, sottraendo nel complesso 800mila euro, di cui mezzo milione solo all’attore. Il legale, finito ai domiciliari, è accusato di tre reati, peculato aggravato, falso ideologico e falsa perizia. Ora emerge che il pm Francesco Cardona ritiene che Minna abbia fatto sparire quella somma, sequestrata dalla Guardia di Finanza.

Paolo Calissano, ex amministratore di sostegno agli arresti domiciliari/ "Si è appropriato di 817mila euro"

L’indagine era partita da un esposto della famiglia di Paolo Calissano, la cui morte è stata causata da un’intossicazione da farmaci antidepressivi: i parenti dell’attore, in particolare del fratello Roberto, hanno cominciato a nutrire sospetti per i prelievi di denaro e alcune operazioni economiche. Era stato assegnato un tutore a Paolo Calissano da parte a causa degli strascichi giudiziari legati alla morte per droga dell’amica Ana Lucia Bandeira Bezzerra, vicenda per la quale l’attore patteggiò quattro anni, oltre a un periodo in una comunità di recupero.

Paolo Calissano, ex amministratore di sostegno agli arresti domiciliari/ "Si è appropriato di 817mila euro"

NON SOLO PAOLO CALISSANO: “CI SONO ALTRE TRE VITTIME”

Ora l’avvocato Matteo Minna, che in questa vicenda è rappresentato dai legali Maurizio Mascia ed Enrico Scopesi, deve scegliere se sottoporsi a un interrogatorio o se invece depositare delle memorie difensive. Minna conosceva Paolo Calissano da oltre dieci anni, infatti erano amici prima che diventasse l’amministratore di sostegno, occupandosi delle sue finanze. L’indagine però ha accertato che l’attore non sarebbe l’unica vittima del tutore, perché Minna avrebbe sottratto 155mila euro a una donna con problemi di dipendenze e 200mila euro ad altre tre persone, prelevando denaro dai loro conti per trasferirlo sul suo tramite false giustificazioni.

Paolo Calissano, ex amministratore di sostegno agli arresti domiciliari/ "Si è appropriato di 817mila euro"

In questo modo avrebbe anche condizionato l’analisi della gestione patrimoniale e della regolarità dei rendiconti che presentava al consulente incaricato dal giudice tutelare di Genova, in riferimento ai suoi incarichi. Questa la ricostruzione dell’accusa, per la quale Minna, che era stato arrestato l’anno scorso, era finito ai domiciliari in attesa del processo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA