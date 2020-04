Paolo Carta, fidanzato Laura Pausini/ Insieme da 15 anni: “Un amore solo nostro”

Pubblicità

Paolo Carta, compagno di Laura Pausini, è un punto di riferimento per la cantante romagnola. Nella musica e nella vita. D’altronde le due cose vanno di pari passo per loro e questa sera in ‘Stasera…Laura! Ho creduto in un sogno’ li rivedremo all’opera nel concerto registrato al Teatro Antico di Taormina nel corso del 2014. Un evento di passione ed emozioni, condiviso con migliaia di fans ed appassionati. Nei giorni scorsi il nome di Marco Carta è tornato sotto i riflettori per la dolce dedica di Laura Pausini, in occasione del compleanno del chitarrista. Carta, lo scorso 18 aprile, ha infatti compiuto cinquantasei anni. Il musicista e produttore discografico ha ricevuto un bellissimo messaggio da Laura Pausini, come sempre molto romantica: “Chi pensa di aver visto il sorriso più bello, non ha ancora visto il tuo”.

Paolo Carta, la dolce metà di Laura Pausini nel concerto ‘Ho creduto in un Sogno’

Laura Pausini ha certamente creduto in un sogno, nel suo sogno, per arrivare dove è arrivata. Il merito è suo ma anche di chi la ha affiancata emotivamente nel corso di questi anni. Tra i suoi punti fermi c’è sicuramente il fidanzato Paolo Carta, con il quale condivide amore e passioni da oltre quindici anni. In una vecchia intervista la Pausini si era lasciata andare ad una dichiarazione d’amore vera e propria, facendo uno strappo alle regole della coppia, ovvero proteggere la relazioni dai media e dai social. “So che il nostro amore è nostro e non dei social network, ma non è colpa mia se mi esplode il cuore quando parlo di noi”, aveva scritto lei nel 2018 in occasione del loro anniversario. Stasera Paolo Carta e Laura Pausini protagonisti con ‘Stasera…Laura! Ho creduto in un sogno’ , un appuntamento imperdibile per i fan della coppia e della cantante.



