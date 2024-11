L’aneddoto dolce amaro di Paolo Ciavarro: “Mi sono chiuso a riccio quando…”

Paolo Ciavarro, il figlio che Eleonora Giorgi ha avuto da Massimo Ciavarro, sta soffrendo molto per la malattia della madre. In una intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo, il secondogenito della showgirl si era messo a nudo da Silvia Toffanin, condividendo col pubblico le sensazioni terribili legate alla situazione di mamma. Quando ha scoperto la malattia, ovviamente, è rimasto sotto choc. Subito dopo però ha cercato di infondere ottimismo e fiducia, di essere un traino positivo per Eleonora Giorgi.

“Io ho sempre provato ad essere positivo – assicura Paolo Ciavarro nel salotto di Verissimo – ma quando c’è stato il compleanno di mia mamma purtroppo ho il mio ottimismo è venuto a meno. Tutta la positività è sparita, mi sono chiuso a riccio. Poi ho avvertito dei sensi di colpa perché mi sembrava di aver perso del tempo prezioso. Tengo duro, teniamo duro”.

Paolo Ciavarro, il figlio di Eleonora Giorgi sempre vicino alla madre durante la malattia

Eleonora Giorgi non ha mai nascosto di essere fiera e orgogliosa di avere al suo fianco il figlio Paolo Ciavarro, così come il fratello Andrea Rizzoli. Entrambi si sono compattati attorno a lei come non mai, per starle vicino e non farle mancare nulla in un periodo così duro e incerto. “Sono grata all’amore perché mi ha regalato due figli, ho amato tutti gli uomini che ho avuto, in realtà pochi, ma Angelo (Rizzoli, ndr) e Massimo (Ciavarro, ndr) mi hanno dato loro il senso vero di tutto”, le parole di Eleonora Giorgi.

Un velo di commozione non manca nel suo passaggio a Verissimo, dove sottolinea come il figlio Andrea ora sia molto più disponibile nei suoi confronti, soprattutto quando si tratta di svolgere noiosissime questioni burocratiche per suo conto. Anche l’ex marito Massimo Ciavarro si è fatto sentire concretamente, dando il cambio ai ragazzi in ospedale dopo l’intervento: “Mi dimostra ancora oggi un amore profondo”.