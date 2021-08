Paolo Ciavarro papà: Clizia Incorvaia è incinta/ “Nascerà a marzo. Sono stata male”

La voce circolava ormai da settimane ma la conferma arriva soltanto oggi: Clizia Incorvaia è incinta. L’influencer ed ex gieffina aspetta il suo primo figlio da Paolo Ciavarro (è già mamma di una bambina avuta dalla precedente relazione con Francesco Sarcina) che, dunque, sta per diventare papà per la prima volta. L’annuncio arriva attraverso le pagine del settimanale Gente, in cui la coppia si dice al settimo cielo. L’inizio della gravidanza però non è stato facile per la Incorvaia.

Stando a quanto riporta Whoopsee, tra le pagine della rivista Clizia ha rivelato di essere stata male e aver accusato grande debolezza: “Tra fine febbraio e inizio di marzo partorirò. – ha annunciato la Incorvaia, spiegando che – Ora sto bene, ma all’inizio è stata dura. Ero debole, stavo sempre a letto e quando mi alzavo, avvertivo nausee, mal di testa, un senso di spossatezza, quasi di vertigini.”

Clizia Incorvaia racconta le difficoltà dei primi giorni di gravidanza

Ovviamente al suo fianco c’è sempre stato lui, Paolo Ciavarro: “Paolo è stato stupendo, un complice perfetto, sempre accanto a me. – ha infatti raccontato Clizia Incorvaia, tranquillizzando poi tutti sulle sue condizioni – Ora sto meglio, ho ripreso energia.” Febbraio sarà per la coppia un mese davvero importante, Clizia spiega infatti che “L’8 febbraio festeggeremo il nostro secondo anniversario e poco dopo diventeremo genitori. Desideravamo da tempo un figlio, a dire il vero è stato uno dei primi argomenti che abbiamo affrontato, ancor prima che ci mettessimo insieme”. Ora questo sogno, per la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip, sta finalmente per diventare realtà, anche per la gioia dei loro tantissimi fan.

