Paolo Conticini e Veera Kinnunen/ Grande feeling che allievo e maestra… (Ballando con le Stelle)

C’è grande attesa per il debutto di Paolo Conticini e Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle 2020. I due hanno dato il grande annuncio solo alla fine di agosto e gli ammiratori dell’attore hanno fatto a gara per lasciare commenti positivi al di sotto della foto scelta per l’occasione. “Molto fortunato. Preparatissima e bravissima, una delle migliori”; “Lei è sicuramente un’ottima insegnante e saprà insegnarti bene ed è anche molto fortunata, secondo me, a ballare con te”, scrivono alcuni. Le premesse ci sono tutte, a partire dal feeling che allievo e maestra sono riusciti a creare in poco tempo. “Ieri lei mi ha schiantato. Guardate come salta. Che hai da saltare, perché sei carica?”, dice Conticini in uno degli ultimi video pubblicati su Instagram. Veera intanto saltella alle sue spalle, poi si avvicina all’attore e gli sgancia una ginocchiata. “Mi fa male tutto, tutto e tu salti”, replica lui.

“TOGLIETEMI TUTTO MA NON LA MORTADELLA”

Paolo Conticini e Veera Kinnunen stanno facendo molti sacrifici in previsione della prima puntata di Ballando con le Stelle 2020. Anche se l’attore si è già concesso qualche sgarro, come rivela sui social. “Toglietemi tutto ma non la mortadella. Che dite Veera si arrabbierà?”, scrive in un post. Naturalmente la ballerina era già al corrente di tutto, visto che la foto scelta da Paolo per l’occasione li vede insieme, a breve distanza. “Tu mangia che ti vedo sciupato“, commenta lei poco dopo, mentre i fan dell’attore sono più concentrati sul criticare la sua scelta alimentare. Più che altro per un dettaglio: “Ma no, la mortazza nel toast no. Con la pizza bianca caso mai”. “Ripartiamo dai sorrisi, dalla voglia di fare e da una cosa di cui non possiamo fare a meno: ballare”, ha scritto tempo prima l’artista. In quanto a popolarità non ci sono dubbi: la loro potrebbe essere una delle coppie più ben volute dal pubblico da casa.



