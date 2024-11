Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen proseguono la loro avventura a Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Durante l’ultima puntata la coppia si è esibita in un Jive sulle note di “Footloose” stupendo la giuria. Commenti tutti positivi per la coppia, a cominciare da quello della presidente di giuria Carolyn Smith: “bellissima, hai fatto un salto enorme. Tempo top, interpretazione top, complimenti”. Anche Guillermo Mariotto, da sempre molto critico e pungente, si è complimentato con la coppia: “ottimo, quando si è tolta la storia del sindacato le cose sono andate meglio, molto meglio”.

Poi è la volta di Selvaggia Lucarelli: “sarà un caso, ma questa serata insegna che bisognare indossare i propri panni. La scorsa settimana sei arrivato come sindacalista, questa volta sei arrivato come Montezemolo e anche tu ti senti meglio. Hai ballato veramente bene”. Applausi anche da Fabio Canino che ha apprezzato molto la coreografia: “bravo, ti ho trovato molto linea verde. C’è stato un salto incredibile dalla scorsa volta e bravissima Vera”. Infine Ivan Zazzaroni: “mi sei piaciuto tantissimo, bello tutto. Mi piace anche l’idea di fare balli conosciuti, hai tenuto sempre il tempo, la faccia giusta”.

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen in crescita a Ballando con le Stelle 2024

Il jive di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle 2024 ha finalmente lasciato a bocca aperta la giuria. Solo commenti e voti positivi per il conduttore televisivo che però continua a non convincere il popolo dei social. Diversi i commenti critici: “sempre questo atteggiamento da figo, non me lo fa piacere!” – scrive un utente, mentre un altro ne apprezza il miglioramento ma sicuramente non tale da meritare un 10. Iniziano però a leggersi i primi commenti positivi verso Massimiliano Ossini “ballerino: “mi è molto divertito guardarvi stasera. Per me è un 10” – scrive un un utente, mentre un altro precisa “mi sono piaciuto moltissimo”.

La coreografia con tanto di abito da cowboy di Toy Story ha avuto appeal anche sul popolo dei social che ha promossa la prova di ballo del conduttore e della ballerina. Chissà che non possa essere l’inizio di una seconda fase di Ballando per Massimiliano Ossini che, dismessi i panni di “sindacalista”, è apparso davvero più convincente”