Paolo Conticini/ “Quarantena? È una sofferenza non poter abbracciare i miei genitori”

Ospite a La Vita in diretta, Paolo Conticini ha raccontato a Lorella Cuccarini come sta trascorrendo la sua quarantena. L’attore ammette di affrontare questo delicato momento come una possibilità, tuttavia non nega di soffrirne molto alcuni aspetti. “Non ti nascondo che ero in tournée da ottobre e fortunatamente, a differenza di tante altre produzioni, era quasi finita.” esordisce l’attore. Poi continua: “Quindi avevo il desiderio di stare a casa, non lo nascondo. Però avrei voluto stare a casa con la volontà di starci non con l’obbligo… me ne sarei andato giù al bar, avrei fatto le cose che abitualmente faccio.” Tuttavia non si abbatte: “Questa costrizione in casa però l’ho presa come se fosse un’occasione di riguardare dentro me stesso, di rifare delle cose che magari quando lavori non hai tempo di fare.”

Paolo Conticini a La Vita In diretta: “Ecco la prima cosa che farò finita la quarantena”

A La Vita in diretta, Paolo Conticini svela quale sarà la prima cosa che farà una volta che tutto questo sarà finito: “Non vedo l’ora di riabbracciare mia madre e mio padre. – ammette l’attore – Io li sto aiutando perché loro sono dall’altra parte della città e io porto loro i viveri diciamo.. Ci teniamo a distanza e questa è una grande sofferenza”. Una sofferenza che Lorella Cuccarini svela di condividere in pieno. Poi il discorso passa a Iago, il cagnolino di Paolo Conticini, “che mi fa compagnia e mi dona amore”, racconta. Infine l’attore parla delle attività che svolge in casa per trascorrere al meglio questa quarantena, tra libri, musica e cucina “una passione che mi ha trasmesso mia madre che faceva l’aiuto-cuoca”, conclude.



