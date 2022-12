Paolo Del Debbio sta male: “è influenza”/ Vinonuovo conduttore di Dritto e Rovescio

Paolo Del Debbio sta male: Vinonuovo a Dritto e Rovescio

Questa sera, alla conduzione di Dritto e Rovescio, non c’è Paolo Del Debbio. Il giornalista sta male: influenza e febbre alta lo hanno bloccato al letto, rendendo impossibile la conduzione del programma di approfondimento che lo vede al timone ogni giovedì. Al suo posto, alla guida del programma, c’è Marcello Vinonuovo, che già in passato lo aveva sostituito in un’altra occasione.

Già lo scorso giugno, il giornalista aveva preso il posto di Del Debbio alla conduzione di Dritto e Rovescio. Era successo quando il padrone di casa si era ammalato di Covid. In quell’occasione, proprio Vinonuovo aveva condotto il programma, come anche stasera. Il motivo è simile: se a giugno il giornalista aveva contratto il Coronavirus, questa volta è stata l’influenza a metterlo ko e a rendere impossibile la conduzione.

Chi è Marcello Vinonuovo

Chi è Marcello Vinonuovo, che conduce Dritto e Rovescio al posto di Paolo Del Debbio, ko per influenza? Il giornalista è originario di Palermo ma cresciuto a Caserta: ha 42 anni. Dopo aver lavorato per alcune radio e riviste locali, si è iscritto nella facoltà di Filosofia all’Università Federico II di Napoli. In seguito si è trasferito a Milano: qui, dopo la laurea, ha frequentato un master in Giornalismo presso IFG.

A Milano, Vinonuovo ha cominciato a lavorare nelle prime radio e quotidiani nazionali. Dopo essere diventato redattore del gruppo Rcs Media Group, nel 2007 è passato a Mediaset, dove ha iniziato a lavorare come inviato per il tg di Studio Aperto e poi Tgcom24. In Mediaset ha lavorato anche per programmi di successo come Matrix e Quinta Colonna. È stato più volte alla conduzione del talk di approfondimento politico Dalla vostra parte. Il suo è un nome conosciuto dal pubblico di Dritto e Rovescio: aveva già preso il posto di Del Debbio a giugno, ma anche in quella occasione non era per lui un esordio.

