Marcello Vinonuovo, chi è?/ Conduce Dritto e Rovescio: Del Debbio ha il Covid e…

Marcello Vinonuovo conduce la puntata odierna di “Dritto e Rovescio” su Rete 4, al posto di Paolo Del Debbio, fermato dal Covid. Ma chi è il giornalista che ha preso momentaneamente il posto del collega, positivo? Originario di Palermo ma cresciuto a Caserta, Vinonuovo ha 42 anni. Dopo aver lavorato per alcune radio e riviste locali, il giornalista si è iscritto nella facoltà di Filosofia all’Università Federico II di Napoli. Si è poi trasferito a Milano, dove ha frequentato un master in Giornalismo presso IFG.

Proprio a Milano, Vinonuovo ha cominciato a lavorare nelle prime radio e quotidiani nazionali. Diventato redattore del gruppo Rcs Media Group, nel 2007 è approdato a Mediaset, dove ha iniziato a lavorare come inviato per il tg di Studio Aperto e poi Tgcom24. Ha collaborato nel corso della sua carriera in Mediaset con programmi come Matrix e Quinta Colonna. È stato inoltre in più occasioni alla conduzione del talk di approfondimento politico Dalla vostra parte. Non è la prima volta che sostituisce Del Debbio alla guida di “Dritto e Rovescio”: il suo, infatti, non è un volto completamente nuovo al pubblico.

Il messaggio di Paolo Del Debbio

Collegato su Skype, Paolo Del Debbio ha salutato il pubblico spiegando di aver contratto il Covid-19: “Eccoci qua, vi saluto da un luogo un po’ particolare, cioè da casa mia. Saluto il pubblico in studio, che mi manca molto, e il pubblico da casa. Sono qui via Skype perché mi sono beccato il Covid. Ero riuscito quasi fino all’ultima puntata a non beccarlo ma me lo son beccato. Non è niente di preoccupante, ma sono in quarantena e non posso esserci”.

Dopo aver salutato il pubblico, il padrone di casa ha augurato buona fortuna a Marcello Vinonuovo: “Vi lascio in ottime mani, quelle del collega Marcello Vinonuovo, molto giovane e molto bravo. Lo vedo in un’eleganza da far impallidire la casa reale inglese. Vi auguro buona trasmissione a tutti, spero di esserci giovedì prossimo per l’ultima puntata della stagione e a te Marcello (si rivolge al collega, ndr) auguro buona conduzione, sicuro che non deluderai il pubblico”.

Il nostro @dicedeldebbio in collegamento da casa Benvenuti nella nuova puntata di #Drittoerovescio pic.twitter.com/81Ipt7kCQT — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) June 16, 2022













